Les smartphones pliables de Samsung changent de nom à cause de la guerre en Ukraine

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, les grandes entreprises essaient de trouver des moyens de faire pression pour mettre fin à ce conflit. En règle générale, il s’agit de supprimer des services de cette zone du globe et donc de marquer une position.

Après avoir assumé son choix dans ce conflit, Samsung semble désormais avoir pris une nouvelle décision. Il renomme ses smartphones pliables pour rester à l’écart de ce conflit. OZ de Galaxy Fold et Flip a été supprimé dans certains pays.

L’un des moyens que l’armée russe a trouvés pour marquer ses véhicules lors de la confrontation en Ukraine était la présence d’un Z blanc. Il est peint en évidence sur ces chars, camions et autres engins de guerre.

Cette marque très typée semble désormais se heurter à certains des choix que Samsung a fait pour ses smartphones. La marque possède un marquage bien connu pour ses équipements avec la lettre M pour les plus économiques, le A pour le milieu de gamme, le S pour les hauts de gamme et le Z pour les pliants.

En Lituanie, en Lettonie et en Estonie, Samsung a retiré la marque Z de ses pliables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD – Antoine (@TheGalox_) 29 mars 2022

Cette proximité semble avoir conduit Samsung à changer la désignation de ses smartphones pliables. La marque a déposé le Z sur ses sites internet qui sont disponibles dans plusieurs pays. Le changement est déjà visible sur le site Web de Samsung en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

Fait intéressant, le marché où le changement serait le plus évident s’est avéré ne pas avoir changé. On parle de l’Ukraine où il est encore possible de voir le Z au nom du Galaxy Fold sur la page du site de Samsung dédiée à ce smartphone. Il en est de même en Russie.

Ce changement semble faire suite à la demande de l’Ukraine à tous les pays d’abandonner le Z en tant que symbole. Samsung a adhéré, mais seulement partiellement, ayant conservé cette lettre dans de nombreux menus où sont présents les Galaxy Flip ou Fold.

Ce changement devrait être étendu à de nombreux autres pays dans les prochains jours. Pour l’instant, le Portugal et d’autres pays européens ont toujours le Z clairement visible et sans aucune indication qu’ils vont supprimer ce symbole de la Russie qui est très présent en Ukraine.