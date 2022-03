Dyson révolutionne et lance les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone

A l’heure où l’on se préoccupe de plus en plus de se protéger du COVID-19 et d’autres types de virus, les marques proposent aux utilisateurs des équipements révolutionnaires.

C’est dans ce contexte que le Dyson Zone est le premier purificateur portable de Dyson. Le produit est une fusion entre un masque facial qui capte la pollution urbaine comme les gaz, les allergènes et les particules en suspension, et des écouteurs capables d’annuler les bruits indésirables et également avec un son haute fidélité pur.

Jake Dyson a dévoilé aujourd’hui les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone, la première incursion de Dyson dans la technologie portable. Dyson Zone est un ensemble d’écouteurs supra-auriculaires haute fidélité à suppression de bruit qui délivrent simultanément un son immersif à vos oreilles et un flux d’air propre à votre nez et votre bouche.

Fruit de plus d’une décennie de recherche et développement sur la qualité de l’air, les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone s’attaquent simultanément aux problèmes urbains de qualité de l’air et de pollution sonore, et arrivent à un moment où les masques font partie de notre quotidien.

Six ans et 500 prototypes

Les écouteurs de purification d’air Dyson Zone sont basés sur les 30 années d’expérience de Dyson dans les technologies de circulation d’air, de filtration et de moteur et sur une compréhension approfondie de la qualité de l’air intérieur et extérieur.

Les compresseurs de chaque coque aspirent l’air à travers des filtres à double couche et projettent deux flux d’air purifié vers le nez et la bouche du porteur, canalisés à travers la visière sans contact. Des indentations sculptées dans la visière garantissent que le flux d’air purifié est maintenu près du nez et de la bouche et dilué le moins possible par les vents latéraux extérieurs.

Dyson Zone offre un son riche et immersif et une protection contre les bruits urbains indésirables grâce à la suppression active du bruit (ANC), une faible distorsion et une réponse en fréquence neutre, reproduisant fidèlement la musique ou l’audio tel que prévu par le créateur.

Avec un embout similaire à celui utilisé sur un tuba et équipé d’un sac à dos pour loger le moteur et les mécanismes internes, les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone ont considérablement évolué au cours des six années de développement.

Plus de 500 prototypes ont vu un moteur, initialement placé dans la tête, transformé en deux compresseurs, un dans chaque coque, et la conversion de l’embout buccal du tuba en une visière efficace sans contact complet avec le reste et qui fournit de l’air pur, une marque nouveau mécanisme d’alimentation en air propre.

Développer une solution sans contact était une exigence pour les ingénieurs de Dyson afin d’éviter l’inconfort et l’irritation souvent associés au contact total. Par conséquent, la visière était un élément critique. Les canaux de circulation d’air et la conception de la visière sont essentiels pour fournir de l’air pur.

Les formes géométriques de la visière et des évidements de la visière, ainsi que la maille centrale qui diffuse les deux jets de flux d’air, garantissent que l’air purifié sortant des filtres est efficacement canalisé vers le nez et la bouche par vent de travers, et adapté au visage spécifique de l’utilisateur façonner.

Allant au-delà des méthodes de test existantes, les ingénieurs de Dyson ont utilisé un mannequin respiratoire, équipé de poumons mécaniques de qualité médicale et d’un équipement de détection, qui « inhale » la pollution en reproduisant les schémas respiratoires humains dans une chambre contrôlée.

Ils ont ensuite mesuré le niveau de pollution dans le nez et la gorge pour déterminer l’efficacité du filtrage des particules qui se retrouveraient autrement dans le poumon artificiel du mannequin.

Les compresseurs de haute précision dans les coques aspirent l’air à travers des filtres à double couche, intelligemment conçus pour s’adapter à l’espace très restreint d’un casque. Le média filtrant à charge électrostatique négative capture les particules ultrafines telles que les allergènes et les particules provenant de sources telles que la poussière de frein, la combustion et la construction industrielle, tandis qu’une couche de carbone enrichie en potassium capture les polluants gazeux urbains tels que le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre.

Le compresseur canalise l’air purifié vers le nez et la bouche du porteur à travers la visière sans contact formée d’évidements flexibles qui canalisent le flux d’air purifié vers le nez et la bouche du porteur.

Une approche scientifique

Le résultat : un son pur et riche et une suppression avancée du bruit. Malgré les contraintes d’espace inhérentes à un appareil portable, les ingénieurs de Dyson ont développé un système électro-acoustique au néodyme haute performance dans chaque coque.

Une large réponse en fréquence, un équilibre précis du volume entre les canaux gauche et droit et une distorsion nettement inférieure à ce que l’oreille humaine peut détecter se traduisent par une reproduction fidèle, comme prévu par les musiciens ou les créateurs.

En résolvant un problème créé par Dyson lui-même, les ingénieurs ont développé un système avancé de suppression du bruit. Ensemble, l’atténuation passive de l’appareil et l’ANC, grâce à sa gamme unique de microphones, réduisent les bruits ambiants indésirables, offrant une suppression avancée du bruit à la maison, au travail et en déplacement.

Les oreillettes larges, inclinées et rembourrées s’adaptent aux oreilles de l’utilisateur, avec une densité de mousse et une force de préhension du bandeau spécialement conçues pour offrir à la fois confort et réduction optimale du bruit.

Conçu pour le confort

Chaque tête sur la planète est unique. En tant que premier produit portable de Dyson, les ingénieurs de Dyson ont dû penser au confort d’une nouvelle manière. Une enquête approfondie sur les formes géométriques de la tête et du visage a permis aux ingénieurs de calculer comment les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone s’adapteraient et fonctionneraient sur différentes têtes, fournissant des informations sur la force de préhension du bandeau, la forme géométrique et les matériaux de la visière. , le réglage de la machine et bien plus encore.

S’inspirant de la forme et du design d’une selle de cheval, le Dyson Zone est conçu pour répartir le poids sur les côtés de la tête plutôt que sur le dessus. Une selle se courbe généralement sur la colonne vertébrale du cheval, répartissant la charge en contactant les zones gauche et droite de la colonne vertébrale, une forme utilisée pour le coussinet central du bandeau.

Le développement des coques rembourrées est important pour trois raisons : confort, stabilité de la tête et atténuation passive. La mousse est un choix évident pour les coques rembourrées, mais les ingénieurs de Dyson ont approfondi la composition de différents types de mousse pour sélectionner le matériau le plus approprié en fonction de la densité, du taux de compression et du taux de réinitialisation, des éléments qui modifient la façon dont la tête est pressée. .

Lors du choix de la mousse idéale pour les coussinets des oreillettes et du bandeau, il est important d’équilibrer le confort procuré, sa stabilité lors du moulage à l’oreille, mais surtout le bénéfice acoustique qu’elle offre.

Le moulage intra-auriculaire augmente la taille des points de contact, offrant une meilleure isolation et empêchant les bruits urbains supplémentaires de pénétrer dans l’oreille. Le coussin est délibérément plus plat que les coussins d’oreille conventionnels à des fins d’atténuation et de confort et les coussins présentent des angles alignés avec les angles de l’oreille par rapport à la tête pour un confort maximal.

un effort mondial

Les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone ont été développés par des équipes travaillant au Royaume-Uni, à Singapour, en Malaisie et en Chine, les campus d’Asie du Sud-Est se concentrant particulièrement sur le côté logiciel.

Le développement et l’intégration de l’application ont constitué un projet fondamental pour assurer un chemin de connexion fluide et fournir des fonctionnalités intelligentes et efficaces pour détecter la pollution atmosphérique et sonore.

La robustesse et la durabilité sont essentielles dans un produit utilisé à l’extérieur de la maison. Comme pour tous les appareils Dyson, les écouteurs de purification d’air Dyson Zone ont également été testés à l’extrême, dans des chambres à température contrôlée, des tests de chute, des tests de matériaux et de tissus, la résistance des boutons et bien plus encore.

Les ingénieurs de test du centre de développement de Dyson en Malaisie sont au cœur de ce processus, mettant l’appareil à l’épreuve dans des climats plus chauds et plus humides par rapport au Royaume-Uni, où les principaux tests ont lieu.