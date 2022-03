watchOS 8.5 cause des problèmes pour charger rapidement Apple Watch 7

Bien qu’il n’y ait pas eu de changements dans la capacité de la batterie, Apple a donné à sa Watch 7 une nouveauté lors de son lancement. En exclusivité, cette smartwatch peut être rechargée rapidement.

Cette capacité a été utile aux utilisateurs, au moins jusqu’à watchOS 8.5. Depuis cette mise à jour, cette capacité fait défaut et les plaintes des utilisateurs se multiplient, sans qu’Apple ait reconnu le problème.

Problèmes avec Apple Watch 7

Lorsque Apple a présenté la Watch 7 en septembre de l’année dernière, elle a révélé qu’elle pouvait se recharger beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. La marque a promis de pouvoir recharger de 0 à 80 % en seulement 45 minutes, ce qui a ravi les utilisateurs.

Cette capacité semble maintenant avoir des problèmes, à en juger par les plaintes des utilisateurs qui s’accumulent. La capacité de charge rapide a cessé de fonctionner et les valeurs maintenant atteintes sont dans les valeurs de charge normales.

La charge rapide échoue

Les plaintes disent que depuis la sortie de watchOS 8.5, le chargement a ralenti, avec des valeurs très faibles. Certains utilisateurs signalent que depuis qu’ils ont installé cette version, le chargement rapide n’augmente que de 5 % toutes les 15 ou 20 minutes, ce qui est très lent par rapport à la normale.

Il existe des cas encore plus compliqués où les utilisateurs voient la charge de l’Apple Watch 7 ralentir encore plus. Ils signalent qu’ils ne peuvent facturer que 5% toutes les heures. Il y a ceux qui rapportent que dans ces cas, retirer la smartwatch de la base de chargement et la remettre en place élimine le problème.

Le crash est arrivé avec watchOS 8.5

Bien qu’initialement le problème était associé à quelques chargeurs spécifiques, cette idée a été rapidement démentie. Des rapports ont montré que même avec les chargeurs Apple, ce problème se manifeste dans l’Apple Watch 7.

Comme d’habitude, Apple n’a toujours pas reconnu le problème de la Watch 7 et n’a même pas trouvé de solution. La cause sera probablement dans watchOS 8.5 lui-même, quelque chose qu’Apple pourra résoudre dans une prochaine mise à jour, destinée à sa smartwatch.