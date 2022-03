Le développeur russe de Loop Hero demande aux joueurs de pirater le jeu

Dans le contexte : les sanctions internationales imposées à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine ont empêché les clients russes d’acheter des jeux sur des plateformes numériques mondiales. Un développeur russe a donné son consentement aux fans du pays pour pirater son jeu s’ils n’ont pas d’autre choix.

Cette semaine, le développeur russe Four Quarters a donné aux fans russes demandant comment acheter son jeu Loop Hero la permission de le pirater s’ils ne pouvaient pas trouver un moyen de l’acheter à cause des sanctions. La réponse est venue via la plateforme de médias sociaux russe VK.

Actuellement, il existe une faille via le fournisseur de paiement russe Qiwi qui pourrait fonctionner sur Steam, mais il n’y a aucun moyen pour les Russes d’acheter la version Nintendo Switch. En conséquence, le studio indépendant a déclaré que les fans devraient télécharger un torrent de Loop Hero et a fourni un lien vers le jeu sur le populaire service de torrent russe RuTracker.

Depuis que Visa, Mastercard et PayPal ont cessé leurs activités en Russie au début du mois, il est devenu difficile, voire impossible, pour les Russes d’acheter des produits numériques sur des plateformes étrangères, y compris des jeux. Steam ne peut pas non plus envoyer de paiements en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine. Cependant, les utilisateurs de Steam basés ailleurs peuvent toujours acheter des jeux auprès de développeurs de ces pays, y compris Loop Hero, mais le studio ne peut pas encaisser les paiements.

Four Quarters n’est pas le premier développeur à approuver le piratage de son jeu, ne serait-ce que conditionnellement. En 2017, le développeur indépendant polonais Acid Wizard Studio a publié un torrent de son titre, Darkwood, sur The Pirate Bay. Reconnaissant qu’un certain degré de piratage était inévitable, Arc Wizard voulait s’assurer que les joueurs obtenaient une copie du jeu exempte de logiciels malveillants.

Bien que Four Quarters ait dit que c’était contre la guerre le jour où la Russie a envahi l’Ukraine, et au moins un membre du studio a depuis déplacé à la Géorgie. Sa volonté d’autoriser le piratage dans ce cas peut être une réponse au fait que la Russie envisage de légaliser le piratage pour contourner les sanctions.