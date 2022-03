Xiaomi et Leica pourraient développer ensemble un système de caméra

Ce n’est pas la première fois que des nouvelles émergent qui mettent Leica au travail avec Xiaomi sur le développement du système de caméra, mais il semble que les rumeurs commencent à prendre forme avec des faits de plus en plus concrets.

La référence à Leica a maintenant été trouvée dans une application Xiaomi MIUI.

En février dernier, des rumeurs autour d’un Xiaomi 12 Ultra évoquaient un partenariat entre Leica et Xiaomi dans le développement des appareils photo.

Rappelons que Leica travaille avec Huawei depuis plusieurs années et ce partenariat a abouti aux meilleurs appareils photo intégrés aux smartphones à chaque nouvelle version. On sait également déjà que Leica ne travaille plus exclusivement avec Huawei, il est donc peut-être même bras dessus bras dessous avec Xiaomi.

MIUI de Xiaomi avec des références à Leica

Le chercheur MIUI Kacper Skrzypek aura trouvé la référence Leica dans l’application MIUI Gallery Editor, avec ces références liées aux filtres volg, aux options monochromes, naturelles et vives spécifiquement mentionnées, selon l’Autorité Android.

Bien qu’une telle référence n’ait été découverte que dans l’application indiquée, si une œuvre est réellement en cours de création entre ces deux sociétés, il est probable que l’application de l’appareil photo elle-même ait également une main Leica. Si tel est le cas, Xiaomi pourra porter sa qualité photographique à un niveau encore plus élevé. Qui sait, sortir Huawei du podium des meilleurs appareils photo pour smartphone.

Xiaomi, interrogé sur un éventuel partenariat avec Leica, a déclaré que, jusqu’à présent, il n’avait aucune information à partager, sans toutefois nier cette possibilité.

Il est vrai qu’à la vitesse à laquelle l’entreprise met les smartphones sur le marché, il ne devrait pas tarder à voir plus de nouvelles émerger autour de ce sujet, qui sait, avec un modèle concret.