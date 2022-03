Musk croit que les humains pourront envoyer sa personnalité à Optimus

Elon Musk a plusieurs projets pour l’humanité et a développé – ou a mentionné qu’il développera – des initiatives qui leur permettent de se concrétiser. Maintenant, le PDG de Tesla a affirmé que les humains pourront transférer leur personnalité au robot Optimus.

Cette machine humanoïde est développée par tesla et fait partie de ses promesses.

Le Bot Tesla fait partie des promesses faites par le constructeur Elon Musk. Après tout, Optimus pourra effectuer des activités quotidiennes, pouvant remplacer les humains dans certaines tâches « que les gens ne veulent pas faire ». Bien qu’ils soient conçus pour des tâches répétitives, ennuyeuses ou dangereuses, les plans d’Elon Musk vont au-delà.

Dans une interview avec Mathias Döpfner, PDG d’Axel Springer, Elon Musk a déclaré qu’à l’avenir, les humains pourront décharger leurs souvenirs et leur personnalité sur le robot Optimus.

Les robots humanoïdes sont en train de se produire. Le rythme d’avancement de l’intelligence artificielle est très rapide. Nous pourrions décharger les choses qui, selon nous, nous rendent si uniques. Maintenant, bien sûr, si vous n’êtes plus dans ce corps, cela fera certainement une différence, mais en termes de préservation de nos souvenirs, de notre personnalité, je pense que nous pourrions le faire.

Dit Elon Musk.

Comme il l’a dit, Tesla s’attend à ce que cette année, les prototypes Optimus commencent à progresser dans les tâches initialement conçues. Ce n’est qu’à la fin de 2023 que le constructeur compte commencer à produire de manière modérée. Maintenant, jusqu’à ce qu’il soit possible de transférer des souvenirs et de la personnalité au robot, le chemin sera long.

Lorsqu’il a présenté Optimus au monde, Elon Musk a mentionné qu’il mesurerait 1,74 mètre et pèserait 56 kilogrammes. Plus que cela, il devrait pouvoir transporter jusqu’à 20 kilos de fret et pouvoir se déplacer à une vitesse de 8 km/h.

