Un astéroïde « potentiellement dangereux » passera devant la Terre le 1er avril

Cela pourrait être un mensonge, mais en fait, un astéroïde passera devant la Terre le 1er avril. L’objet mesure environ 250 mètres de diamètre et se déplacera à 12 kilomètres par seconde.

Les astronomes le considèrent comme « potentiellement dangereux ».

Selon Live Science, un astéroïde de taille petite à moyenne passera devant la Terre à environ 12 kilomètres par seconde le 1er avril de cette année.

Bien qu’elle soit relativement courante, la nouvelle qu’un astéroïde s’approche de la Terre suscite des inquiétudes. Après tout, bien que les scientifiques étudient et prédisent le plus souvent son passage, les dommages potentiels sont toujours imprévisibles.

L’astéroïde qui passera devant la Terre le 1er avril a été découvert en 2007 et mesure environ 250 mètres de diamètre. Nommé FF1 2007, l’objet se déplace jusqu’à 17 kilomètres par seconde en orbite autour du Soleil. De plus, c’est l’un des 15 000 astéroïdes de la classe Apollo.

Selon SpaceReference, une base de données en ligne, l’astéroïde sera le plus proche de la Terre le 1er avril, à une distance de plus de 7 millions de kilomètres de nous. Parce qu’il est à plus de 140 mètres et compte tenu de la distance qu’il aura de nous, les astronomes le considèrent comme « potentiellement dangereux ».

Bien que les distances semblent énormes, il est possible que les scientifiques aient mal calculé, ainsi que la possibilité que l’astéroïde soit poussé hors de sa trajectoire par l’interaction avec d’autres objets spatiaux.

Rappelons qu’il y a quelques jours, un astronome hongrois a découvert 2022 EB5, un petit astéroïde, deux heures seulement avant qu’il ne touche la surface de la Terre. En incluant celui-ci, les scientifiques en connaissent déjà cinq.

A lire aussi :