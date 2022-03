Xbox Insiders teste le ray tracing dans Minecraft

Dans le contexte : lors de la Gamescom 2019, Microsoft et Nvidia ont annoncé que le ray tracing arriverait sur Minecraft pour Windows. Mojang l’a ajouté avec la version 1.16.200. Bien sûr, les utilisateurs ont besoin d’une série Nvidia GeForce RTX 20 ou d’une série AMD Radeon RX 6000 ou supérieure pour l’activer.

Récemment, Microsoft a commencé à tester le ray tracing pour la version Xbox Series X|S de Minecraft. Le dernier aperçu disponible pour Xbox Insiders a une prise en charge « limitée » du ray tracing. La version est marquée comme « optimisée », ce qui signifie qu’elle est presque prête à être déployée pour les utilisateurs réguliers.

Tom Warren de The Verge l’a testé et note qu’il est un peu difficile de le faire fonctionner sur Xbox pour le moment. Les paramètres sont là dans la version de prévisualisation, mais comme il s’appuie sur un pack de ressources supplémentaires que les utilisateurs ne peuvent pas télécharger sur la Xbox, les paramètres ne font rien.

Minecraft avec le raytracing sur Xbox ? Le dernier aperçu de Minecraft est optimisé pour la Xbox Series S / X et prend en charge le ray tracing précoce ‘ pic.twitter.com/cqH0cuGbtS —Tom Warren (@tomwarren) 28 mars 2022

La solution consiste à héberger un jeu sur la version Windows avec le ray tracing activé, puis à rejoindre ce jeu via la Xbox Series X (ou S). Une fois dans la session, les paramètres Xbox pour basculer RT et définir la distance de rendu fonctionnent comme prévu (ci-dessus tweet).

Minecraft et ses graphismes basse résolution minimalistes ne sont pas le premier titre auquel on pourrait penser comme une vitrine de ray tracing, et pour être honnête, ce n’est pas vraiment le cas. L’effet est plutôt décevant.

Cela dit, ajouter des ombres et des reflets à un tel jeu améliore véritablement l’aspect général. Étant donné le choix entre jouer avec RT activé ou désactivé, la plupart des gens préféreraient probablement qu’il soit activé tant que cela n’affecte pas les performances.