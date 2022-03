Sony Playstation dévoile la « nouvelle » PlayStation Plus

Comme cela s’est produit ces dernières années, Sony Playstation a enfin dévoilé sa « nouvelle » Playstation Plus.

Ou plutôt, les nouveaux formats avec lesquels la Playstation Plus va émerger.

Sony Interactive Entertainment a annoncé le 29 mars que, en juin prochain, PlayStation Plus et PlayStation Now fusionneront en un nouveau service unique qui offrira à tous les joueurs une variété d’options et d’offres, à travers trois niveaux de souscription.

Selon Jim Ryan, président et chef de la direction de SIE, «Depuis le lancement de PlayStation Plus en 2010, SIE est resté à la pointe de l’innovation en matière de services d’abonnement aux jeux vidéo. À l’époque, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons proposé le premier service d’abonnement console qui comprenait une bibliothèque de jeux constamment mise à jour via PlayStation Plus, et plus tard, nous avons également lancé le premier service de streaming de jeux vidéo avec PlayStation Now.« Ce nouveau service unifié, selon Jim Ryan, vise à »offrir un contenu organisé de haute qualité avec une large gamme de jeux”.

Il s’agit donc d’une évolution normale de ces deux services fournis par Sony Playstation, dans le but de faire face au marché de plus en plus concurrentiel et urgent, où la demande des joueurs est extrêmement élevée.

De cette façon, il y aura trois niveaux d’abonnement différents, que nous allons maintenant indiquer.

PlayStation Plus Essentiel

Il s’agit, en pratique, de l’extension de l’actuelle Playstation Plus, incluant les mêmes avantages de ce service. En d’autres termes : Deux jeux à télécharger par mois sans frais supplémentaires.

remises exclusives

Stockage en nuage pour les enregistrements de jeux

Accès au mode multijoueur en ligne

Concernant les valeurs, les prix de PlayStation Plus Essential ne changeront pas par rapport au service PlayStation Plus actuel, c’est-à-dire :

Abonnement 1 mois : 8,99 €

Abonnement 3 mois : 24,99 €

Abonnement 12 mois : 59,99 €

PlayStation Plus supplémentaire

L’abonnement PlayStation Plus Extra comprend les mêmes avantages que le niveau PlayStation Plus Essential et propose également un catalogue de jusqu’à 400 des meilleurs titres pour PlayStation 4 et PlayStation 5.

Parmi ces belles réussites, on retrouve des jeux issus des PlayStation Studios mais aussi d’autres grands éditeurs. A ce niveau, les jeux sont transférables.

Les prix PlayStation Plus Extra sont les suivants :

Abonnement 1 mois : 13,99 €

Abonnement 3 mois : 39,99 €

Abonnement 12 mois : 99,99 €

PlayStation Plus Premium

Enfin, PlayStation Plus Premium, comprend les mêmes avantages que les niveaux PlayStation Plus Essential et PlayStation Plus Extra, plus 340 jeux dont des titres Playstation 3, disponibles en streaming cloud, un catalogue de classiques populaires de la PlayStation originale, Playstation 2 et PSP, disponible pour le streaming ou le téléchargement.

Les jeux PlayStation, Playstation 2, PSP et Playstation 4 originaux en streaming inclus dans les niveaux PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium sont disponibles sur les marchés où PlayStation Now est actuellement disponible (États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Danemark, Finlande et Suède).

Les joueurs peuvent accéder à la diffusion en streaming depuis les consoles Playstation 4 et Playstation 5 ou PC. Ce niveau comprend également l’accès à des jeux à durée limitée, afin que les joueurs puissent essayer certains titres avant de les acheter.

Les tarifs PlayStation Plus Premium sont les suivants :

Abonnement 1 mois : 16,99 €

Abonnement 3 mois : 49,99 €

Abonnement 12 mois : 119,99 €

Les mots de Jim Ryan

« Les nouveaux niveaux PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium représentent un saut évolutif considérable pour PlayStation Plus», commente Jim Ryan.

« S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience à innover dans le monde du jeu vidéo, cette évolution de nos services d’abonnement matérialise notre effort continu pour adapter notre activité digitale aux préférences de nos joueurs.« , a déclaré Jim Ryan. « Ce nouveau PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir et de profiter d’une quantité sans précédent de contenu, ainsi que de renforcer le lien avec la communauté PlayStation en partageant des expériences avec tout le monde.”.

Dès le lancement, il y a l’intention (seule intention) d’inclure des titres tels que Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal, dans une bibliothèque qui sera renouvelée périodiquement , avec toutes les informations à partager via le nouveau service PlayStation Plus.

Quant à la sortie des jeux Playstation Studios lors de leurs propres jours de lancement (Day One), Jim laisse planer de nombreux doutes dans l’air. Selon ses mots, ce n’est pas prévu, mais comme le marché évolue à un rythme aussi intense et inattendu, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans le futur, donc la porte reste ouverte.

Selon Ryan, toutes les grandes sociétés de développement/distribution de jeux sont présentes sur le service. Qu’il s’agisse de géants du marché ou d’indépendants, Sony examinera toutes les équipes avec le respect qui leur est dû et les inclura dans ses plans.

Une dernière remarque sur le fait qu’avec le lancement de ce nouveau service, PlayStation Now sera intégré au nouveau PlayStation Plus et ne sera plus disponible en tant que service indépendant. Les abonnements des utilisateurs de PlayStation Now migreront vers le service PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires sur la base des frais d’abonnement initiaux.

Avec juin comme référence pour le lancement, le nouveau service arrivera dans un premier temps sur plusieurs marchés en Asie, suivis de l’Amérique du Nord, de l’Europe et du reste du monde où PlayStation Plus est disponible.