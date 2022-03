Vous cherchez une montre connectée complète ? Découvrez le Haylou RS4 Plus

Les montres intelligentes sont un complément important à la gestion des notifications du smartphone et de l’activité physique de l’utilisateur. Les options de smartwatch disponibles sur le marché sont nombreuses, avec des spécifications différentes et aux prix les plus variés.

Une option qui combine ces facteurs de manière équilibrée est le Haylou RS4 Plus que nous vous présentons aujourd’hui.

La Haylou RS4 Plus est une smartwatch qui a un design similaire à la populaire Apple Watch avec un écran rectangulaire, avec du verre incurvé aux extrémités et une lunette arrondie avec une couronne sur le côté qui sert de bouton pour certaines actions.

L’écran est de 1,78″ avec la technologie AMOLED et une résolution de 368 x 448 pixels. Le bracelet en silicone mesure 20 mm et est malléable. La structure de la montre est en métal qui correspond à la couleur du bracelet en noir, argent et rose.

Haylou RS4 Plus est livré avec la technologie Bluetooth 5.1, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de mouvement et SpO2 pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. A noter également qu’il est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

La batterie de 230 mAh devrait fournir jusqu’à 10 jours d’autonomie, car la surveillance de la fréquence cardiaque est toujours activée.





La smartwatch est compatible avec les smartphones Android et iOS avec une application dédiée pour la synchronisation entre eux. Pour ceux qui recherchent une montre pour suivre leurs activités physiques, cette machine comprend 105 modes différents.

Enfin, la Haylou RS4 Plus est disponible dans les trois coloris cités plus haut avec un bracelet magnétique, au prix de 46,62 €, dans une promotion qui se termine le 1er octobre.

Haylou RS4 Plus