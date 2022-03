Asus réduira ses prix GPU jusqu’à 25% à partir d’avril

Conclusion : si vous avez été ébloui par la récente baisse des prix des GPU, ce n’est pas le meilleur moment pour en acheter un. Entre la disponibilité accrue, la rentabilité réduite de l’extraction de GPU et les exemptions tarifaires récemment renouvelées sur certains appareils électroniques importés de Chine, il semble que les prix des GPU n’aient pas encore atteint un plancher.

Les prix des GPU ont tendance à baisser au cours des derniers mois, certaines régions enregistrant les prix les plus bas depuis le début de 2021 et certains modèles bas de gamme se vendant en dessous du PDSF. La situation sur eBay s’est également améliorée, le prix de vente moyen des GPU ayant chuté de 10 % entre février et mars.

Cela dit, ces développements ne sont guère un motif de réjouissance pour la plupart des joueurs, qui doivent payer, au mieux, 300 $ de plus pour une nouvelle carte graphique de la série RTX 3000 par rapport à ce qu’ils ont payé pour leur ancienne carte. La disponibilité s’améliorant lentement au fil du temps, des fournisseurs comme Asus et Zotac ont demandé au bureau du représentant américain au commerce (USTR) de supprimer les tarifs de l’ère Trump sur certains produits importés de Chine, à savoir les cartes mères et les cartes graphiques pour PC.

Une réponse officielle à ces demandes est intervenue la semaine dernière, le bureau de l’USRT rétablissant des centaines d’exclusions de produits expirées des tarifs de la « section 301 » sur les importations chinoises. Au moment de l’annonce, il n’était pas clair si cela se traduirait par de meilleurs prix de détail. Cette semaine, Asus a déclaré à Tom’s Hardware qu’il avait décidé de baisser le prix de ses GPU aux États-Unis jusqu’à 25 %, à compter du 1er avril.

Il convient de noter que le changement de prix ne s’appliquera qu’aux GPU Ampère, en particulier aux « cartes graphiques GeForce RTX 3050 et RTX 3060 d’entrée de gamme, RTX 3070 de milieu de gamme et hautes performances RTX 3080 et RTX 3090 ».

Cela marque un renversement significatif car Asus l’année dernière a été parmi les premiers à augmenter les prix en réponse aux tarifs et à la demande sans précédent des joueurs et des mineurs. Dans le même temps, Asus, Gigabyte, Asrock et EVGA ont organisé une série de promotions sur certains GPU ce mois-ci. Il y a donc de fortes chances que la plupart des fournisseurs suivent bientôt Asus pour baisser les prix.

Entre-temps, Nvidia aurait réussi à réduire ses coûts de fabrication de 8 à 12 %. Et selon Igor’s Lab, les GPU Ada Lovelace seront compatibles avec les GPU Ampere, ce qui signifie que les partenaires AIB n’auront pas besoin de dépenser autant en recherche et développement sur les cartes de la série RTX 4000, qui coexisteront avec les cartes de la série RTX 3000 pour un certain temps après le lancement.

Les derniers tests Ethereum Merge sur Kiln ont été pour la plupart réussis, de sorte que l’avenir de l’exploitation minière GPU semble de plus en plus sombre. Avec un peu de chance, nous pourrions bientôt voir un flot de GPU sur le marché de l’occasion.