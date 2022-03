WhatsApp cesse de fonctionner sur ces smartphones en avril. Le vôtre est-il sur la liste ?

WhatsApp a modifié ses politiques de confidentialité pour introduire des ajustements mineurs afin de prendre en charge les anciennes versions des systèmes d’exploitation. Ainsi, certains smartphones ne supporteront plus ce réseau social à partir du mois d’avril. Certaines machines plus anciennes ne pourront pas utiliser cette plateforme de communication parmi les plus utilisées.

Nous vous montrerons comment vous pouvez vérifier si vos appareils sont couverts ou non par les nouvelles modifications.

Sur quels appareils mobiles WhatsApp cessera-t-il de fonctionner ?

Comme on peut le lire sur le site de support de WhatsApp, l’application de messagerie ne fonctionnera plus sur les smartphones Android avec un système d’exploitation antérieur au 4.1. Cela signifie que pour utiliser WhatsApp, il est nécessaire d’avoir une version Android 4.1 Jelly Bean ou supérieure.

La version 4.1 d’Android est sortie en 2012, donc tout Android que vous avez acheté au cours des 6 ou 8 dernières années pourra probablement encore prendre en charge WhatsApp l’année prochaine sans aucun problème.

Autrement dit, c’est une version tellement ancienne d’Android que votre smartphone fait déjà partie de ce millésime vintage !

Et sur iPhone ?

Eh bien, la situation des smartphones « d’autres temps » affecte également les équipements Apple, bien qu’il existe quelques différences.

Ainsi, WhatsApp cessera également de fonctionner sur les iPhones avec des versions antérieures à iOS 10, sorti en 2016. Cependant, la version iOS 12 est compatible avec l’iPhone 5S sorti en 2013, donc la plupart des iPhones de ces dernières années continueront d’être compatibles.

Comment puis-je voir ma version Android ou iOS ?

Pour vérifier votre version d’Android, il vous suffit de rechercher dans les paramètres. Nous allons ensuite dans Paramètres, puis À propos du téléphone, Informations sur le logiciel et enfin, dans ce menu, nous trouvons la version Android.

Selon la version d’Android et la marque de l’appareil, ces informations peuvent ne pas être exactement de la même manière. Mais recherchez toujours des informations sur les logiciels.

Si vous avez un iPhone, le chemin est Paramètres, Général et dans Général, le menu Informations.

Dans ce menu, vous aurez des informations sur la version du logiciel.

Une fois cela fait, vous savez déjà si votre appareil est activé ou non pour utiliser WhatsApp. Si votre système d’exploitation est obsolète et que l’équipement prend toujours en charge une version plus récente du système d’exploitation, assurez-vous de le mettre à jour.

Mis à part ce problème de support, un smartphone correctement mis à jour est un appareil plus sûr.