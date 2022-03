Moins d’un mois après sa sortie, seuls 10,5% des joueurs ont terminé Elden Ring

De faibles chiffres, qui pourraient apparemment être attribués à l’engagement élevé requis par le titre développé par FromSoftware. En réalité, le facteur de longévité est également impliqué.

Un mois s’est écoulé depuis les débuts d’Elden Ring sur les principales plateformes de jeu, mais peu ont terminé le jeu vidéo du moment. En prenant les données issues de Steam, qui ne concernent que le public PC, 10,5% des joueurs ont débloqué le succès « Ancestral Lord ». 15% ont ensuite débloqué la fin « Age of the Stars », tandis que seulement 6,7% ont débloqué la fin « Flame Lord of Frenzy ». De faibles chiffres, qui pourraient apparemment être attribués à l’engagement élevé requis par le titre développé par FromSoftware.

Douze boss obligatoires à vaincre plus d’autres secondaires, un monde ouvert sans limites plein de secrets et un récit cryptique mais solennel (qui voit la main de George RR Martin de « Game of Thrones ») caractérisent l’expérience lente, douloureuse mais satisfaisante d’Elden Ring. Cependant, avant de céder aux hypothèses faciles, il faut préciser que le titre, en plus d’être exigeant, est surtout vivace. Selon HowLongToBeat, un site qui rapporte les heures nécessaires pour terminer un titre, il faut :

49 heures pour terminer l’histoire seul 85 heures pour terminer l’histoire + quelques quêtes secondaires 114 heures pour 100% d’achèvement



Il est également vrai que le site offre une valeur à laquelle se référer qui n’est cependant en aucun cas objective. Il y a des utilisateurs qui ont atteint 150 heures de jeu mais qui n’ont pas découvert tous les secrets cachés dans l’Interregnum of Elden Ring. Il y a ceux qui ont même atteint les 180 heures de jeu. En effet, le titre est corsé et nécessite beaucoup de temps et d’engagement. Il est donc normal de ne pas retrouver de gros pourcentages d’achèvement juste un mois après la sortie. Il faut attendre d’autres semaines pour mieux analyser les données et comprendre efficacement si la difficulté qui distingue la production de FromSoftware est la vraie raison pour laquelle beaucoup n’ont pas terminé Elden Ring. En marge, il y a aussi des cas de speedrunners, c’est-à-dire des utilisateurs qui tentent de terminer une partie dans les plus brefs délais : le dernier record voit la réalisation d’Elden Ring en moins de 19 minutes.