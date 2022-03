Xiaomi: les séries Redmi Note et Redmi gagnent de nouveaux membres 5G

L’année est encore au premier trimestre et Xiaomi a déjà présenté au monde occidental une poignée (ou plusieurs) de nouveaux smartphones, dans sa gamme principale et dans ses sous-marques telles que Redmi ou POCO. Pensiez-vous qu’il n’y avait plus de place pour d’autres sorties en mars ? Désillusionnez-vous.

A travers ses réseaux sociaux, le constructeur chinois vient de présenter trois nouveaux smartphones : Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G et Redmi 10 5G.

Xiaomi vient de présenter les nouveaux Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11S 5G, complétant la populaire série Redmi Note 11 avec 5G. Le Redmi 10 5G, le premier appareil de la série Redmi avec 5G, a également été annoncé.

Avec le lancement du Redmi Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi franchit une nouvelle étape dans l’héritage de la série Redmi Note, en offrant des performances qui « dépassent les limites », selon les propres mots de l’entreprise. Avec une charge Xiaomi HyperCharge 120W et un appareil photo de 108 MP, le Redmi Note 11 Pro+ 5G établit un nouveau standard dans le segment en offrant des performances élevées à un prix plus compétitif.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

En tant que premier smartphone Redmi équipé d’un chargeur de 120 W, le Redmi Note 11 Pro+ 5G charge complètement la batterie de 4 500 mAh en seulement 15 minutes. Il est construit avec une double charge, pour fournir une vitesse de charge rapide, assurant la sécurité et la stabilité de la charge. Selon Xiaomi, il dispose de plus de 40 fonctionnalités de sécurité, ainsi que de la certification Safe Fast-Charge System de TÜV Rheinland.

Son appareil photo principal est de 108 MP, complété par un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et un appareil photo télémacro de 2 MP. L’appareil photo principal dispose d’un capteur de pointe et d’un double ISO natif, qui devrait maintenir la haute qualité des images capturées même dans des conditions de faible luminosité.

L’appareil est également livré avec un écran DotDisplay FHD+ AMOLED de 6,67″, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Il est équipé d’un processeur octa-core MediaTek Dimensity 920 et sera disponible avec 6 et 8 Go de RAM. .

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G arrivera prochainement au Portugal en trois versions : 6 Go + 128 Go, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go.

Redmi Note 11S 5G

Le Redmi Note 11S 5G est livré avec un processeur MediaTek Dimensity 810 avec prise en charge 5G Dual SIM. Profitant du processus de fabrication efficace de 6 nm et d’une grande batterie de 5 000 mAh, le Redmi Note 11S 5G devrait être en mesure de fournir une autonomie de plus d’une journée complète d’utilisation.

L’appareil est livré avec une triple caméra AI 50MP, vous permettant de capturer plusieurs perspectives avec ses objectifs ultra grand-angle 8MP et macro 2MP.

Le Redmi Note 11S 5G arrivera prochainement au Portugal en trois versions : 4 Go + 64 Go, 4 Go + 128 Go et 6 Go + 128 Go.

Redmi 10 5G

La 5G arrive pour la première fois dans la série Redmi avec le lancement du Redmi 10 5G. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 700, avec un processeur octa-core jusqu’à 2,2 GHz et aura des versions de 4 Go et 6 Go de RAM.

Son appareil photo principal est de 50MP et il a toujours une caméra de profondeur de 2MP. L’écran est de 6,58″ FHD+ Dot Drop avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa batterie de 5 000 mAh fournit également suffisamment de puissance pour naviguer dans vos tâches avec moins de temps de connexion.

Le Redmi 10 5G arrivera au Portugal en trois versions : 4 Go + 64 Go, 4 Go + 128 Go et 6 Go + 128 Go.

Les spécifications