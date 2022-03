La Russie continue de mener une guerre féroce dans le cyberespace et l’Ukraine perd

Le monde du cyberespace est dans une guerre mondiale. La cible est la Russie, mais le pays de Poutine attaque le monde et, plus précisément, l’Ukraine. Selon le site Web Netblocks, Ukrtelecom, l’opérateur national ukrainien, a subi la plus grande cyberattaque à ce jour depuis le début de la guerre.

La cyberattaque a provoqué une grave panne de courant.

L’invasion russe du sol ukrainien continue de faire des victimes sur le terrain, environ 1 500 personnes sont mortes et des milliers ont été blessées. Des millions de réfugiés cherchent la sécurité dans les pays voisins et la destruction des villes se poursuit avec des attaques constantes à travers la mer, les airs et au sol. De plus, il y a une bataille difficile à mener en ligne !

Depuis des semaines, le principal opérateur ukrainien fonctionne à environ 80 % de sa capacité, en raison de plusieurs attaques et de dommages à ses infrastructures dus à l’invasion. Cependant, la cyberattaque qui a maintenant eu lieu a réduit la connectivité à 13 % des niveaux d’avant-guerre.

Accès Internet en vue

Selon la BBC, les autres opérateurs Internet du pays n’ont rencontré aucun problème. La cyberattaque visait directement Ukrtelecom, le plus grand opérateur du pays, qui a confirmé des dommages à son infrastructure et à ses services.

Afin de protéger les infrastructures réseau critiques et de ne pas perturber les services aux forces armées et autres agences militaires et utilisateurs d’infrastructures critiques, nous avons été contraints de restreindre temporairement l’accès à Internet à la plupart des utilisateurs privés et des clients professionnels.

A déclaré Yurii Shchyhol du gouvernement ukrainien.

Netblocks a expliqué que les techniciens ont observé des problèmes de connexion tout au long de la journée, indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un problème lié aux câbles ou aux interconnexions, mais directement à l’infrastructure centrale. L’opérateur appartient à des Ukrainiens depuis 2010 et est basé à Kiev.

Quinze heures plus tard, le service est lentement rétabli aux niveaux précédents d’environ 80 % de couverture. Il s’agit de la première cyberattaque majeure à toucher l’ensemble de l’Ukraine, où l’opérateur national compte des utilisateurs.

Starlink gagne en importance dans le conflit… mais il y a un problème

Le système satellite Starlink d’Elon Musk contribue à changer le visage de la résistance en Ukraine. Aerorozvidka, une unité de reconnaissance aérienne spécialisée au sein de l’armée ukrainienne, utilise l’Internet par satellite de l’entreprise pour traquer les chars, ravitailler les camions et les véhicules transportant du matériel électronique depuis le début de l’invasion russe.

Musk a apporté des modifications à son réseau satellite, notamment en modifiant la consommation d’énergie de l’équipement pour adapter le service Starlink à la réalité de la guerre en Ukraine.

Cependant, les utilisateurs ukrainiens du réseau Internet Starlink pourraient devenir la cible d’attaques militaires russes en raison de l’apparence distinctive des paraboles SpaceX d’Elon Musk, comme l’ont récemment mis en garde plusieurs experts en cybersécurité.

La parabole ne peut pas être camouflée, ce qui a même conduit le PDG de SpaceX lui-même à conseiller la prudence dans son utilisation. En plus de l’identification visuelle, cette technologie peut également être détectée par d’autres méthodes.

Toute armée moderne peut trianguler ces signaux pour les frapper avec de l’artillerie ou des frappes aériennes, ou utiliser un missile directement à la source de ces signaux.

», a déclaré Jason Healey, chercheur à l’Université de Columbia (SIPA), aux États-Unis.

Cependant, malgré les risques, les livraisons de terminaux Starlink ont ​​été très bien accueillies par l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky se rendant sur Twitter pour remercier le magnat de la technologie pour son soutien.

Le réseau satellite permet à l’Ukraine d’exploiter des véhicules aériens sans pilote (drones), sous sa bannière « Aerorozvidka », qui ont été utilisés pour attaquer les chars de Vladimir Poutine, ainsi que pour suivre leurs positions.

Grâce à cette technologie, les drones peuvent être ciblés pour lancer des munitions antichars avec précision.