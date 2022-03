WhatsApp pourrait augmenter sa capacité de partage de fichiers à 2 Go

WhatsApp est le service de messagerie instantanée multiplateforme le plus populaire et le plus remarquable. À l’échelle mondiale, plus de deux milliards d’utilisateurs actifs utilisent cette application de messagerie mobile. La transformation numérique rapide a conduit les masses à utiliser cette application.

Le partage de données et de fichiers et la publication de vidéos sur les statuts WhatsApp sont les activités préférées de la plupart des utilisateurs. Cependant, au fur et à mesure que la technologie se développe, la capacité de partage de données de WhatsApp lance environ la même maigre quantité de 100 Mo. WhatsApp a lancé la fonctionnalité de partage de fichiers en 2017.

Depuis lors, il a une fois augmenté la petite quantité de 16 Mo à une taille moyenne de 100 Mo en 2019. Pourtant, cette augmentation ne répondait pas bien à la qualité croissante des vidéos et des images. La plupart des nouveaux combinés ont des modes nuit et une capacité passionnante à capturer les moments dans des résultats haute définition. Le partage de fichiers volumineux via WhatsApp a dérouté les utilisateurs de WhatsApp. Pour résoudre ce problème, WhatsApp mène des exercices pour augmenter la taille de la capacité de partage de fichiers.

Cependant, il est peu probable que cette fonctionnalité soit bientôt lancée. Le temps, l’efficacité et une expérience fluide sont plus importants. Prenons un aperçu de la façon dont WhatsApp prévoit d’augmenter la capacité de partage de fichiers. Plus encore, sachons que les mises à jour les plus récentes en matière de confidentialité et d’autres fonctionnalités sont .

Capacité de partage de fichiers de 2 Go sur WhatsApp

WhatsApp est un service de messagerie appartenant à Meta. Vous pouvez partager des fichiers, des messages et vous connecter avec vos amis virtuels dans le monde entier. WhatsApp a mis à jour et amélioré de nombreuses fonctionnalités, notamment la politique de confidentialité et les fonctionnalités de messagerie. Dans toutes ces mises à niveau et améliorations, une chose est laissée de côté.

WhatsApp a une petite capacité de partage de fichiers de 100 Mo. Vu la quantité de données que chaque mobile produit chaque jour, ce n’est rien. Cependant, les pourparlers pour augmenter la capacité de partage de données font fureur. Même les mobiles ordinaires sont capables de produire des vidéos 4K et de prendre des images haute définition (HD).

Les nombreuses fonctionnalités de photographie et de conception graphique rendent indispensable l’augmentation de la capacité de partage de fichiers de WhatsApp. En tenant compte de toutes ces choses, WhatsApp effectue des tests bêta en Argentine. Lorsque WhatsApp terminera les tests bêta, il pourra lancer la nouvelle fonctionnalité. Il s’agit d’une étape opportune et logique pour WhatsApp, car des photos et des vidéos de haute qualité sont de plus en plus disponibles sur les réseaux sociaux.

La capacité de partage de fichiers de WhatsApp aurait dû augmenter plus tôt

Partout dans le monde, les vies changent radicalement. La technologie devient partie intégrante de la vie. Les entreprises se tournent vers le monde en ligne. Les gens utilisent Internet pour répondre à tous leurs besoins et nécessités. Cependant, dans tous ces changements et perturbations, la capacité de partage de fichiers de WhatsApp n’a changé qu’une seule fois en 2019.

Après cela, la capacité constante de 100 Mo est restée la seule source permettant à WhatsApp de partager des fichiers. Les gens ont encore d’autres options telles que Google Docs et Cloud Storage. L’inclinaison des utilisateurs a incité WhatsApp à effectuer des tests bêta pour augmenter la capacité de partage de données à 2 Go.

Ainsi, l’Argentine est le terrain de jeu de la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp qui peut révolutionner la fonctionnalité de partage de fichiers. En effet, en regardant les concurrents de WhatsApp, tels que Telegram, nous apprend que WhatsApp a une capacité infime pour le partage de fichiers. Telegram a une capacité de partage de fichiers de 1,5 Go. Ainsi, WhatsApp doit rattraper la concurrence croissante.

Remarques finales

WhatsApp n’essaie pas seulement de répondre aux besoins exigeants des utilisateurs. Il veut également surpasser les concurrents grâce à des mises à niveau et des améliorations drastiques. Dans les mises à jour récentes, WhatsApp a donné un contrôle complet des messages aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent faire disparaître les messages une fois que le destinataire les voit.

Il s’efforce d’apporter autant d’expérience réelle en personne via WhatsApp que possible. Outre la réalisation de tests bêta pour augmenter la capacité de partage de fichiers, WhatsApp a également effectué de nouveaux tests. Tels que les sondages au sein des groupes et les réactions aux messages. Ces fonctionnalités et les mises à niveau de WhatsApp engageront les utilisateurs.