L’Intel Core i9-12900KS est arrivé : le processeur de bureau le plus rapide au monde

Si quelqu’un avait encore des doutes sur le fait qu’Intel se soit réveillé de son sommeil profond et soit « là pour les courbes », sûrement avec les nouvelles nouvelles de la marque, ce sera tout à fait clair à ce sujet.

La marque a maintenant lancé son nouveau processeur Intel Core i9-12900KS, qui, selon la société, est le processeur de bureau le plus rapide au monde. Apprenons à mieux vous connaître.

Intel lance le puissant processeur Intel Core i9-12900KS de 12e génération

Enfin, le géant de la technologie a officiellement lancé ce lundi (28) son puissant processeur Intel Core i9-12900KS de 12e génération. Selon la société de Pat Gelsinger, il s’agit du processeur de bureau le plus rapide au monde !

Intel a annoncé la nouvelle sur sa page officielle où il révèle tous les détails et la disponibilité de son dernier processeur. Selon les informations, le processeur Intel Core i9-12900KS offre une fréquence turbo maximale allant jusqu’à 5,50 GHz conformément à la spécification Intel® Thermal Velocity Boost. La puce est également dotée de la technologie Intel® Adaptive Boost (Intel® ABT) pour offrir la meilleure expérience de jeu.

Pour reprendre les mots de Marcus Kennedy, directeur général, jeux, créateurs et sports chez Intel :

Intel continue de repousser les limites du jeu sur ordinateur avec le nouveau processeur Intel Core i9-12900KS de 12e génération. Basé sur l’architecture hybride de performance de 12e génération d’Intel, ce processeur peut atteindre 5,5 GHz sur jusqu’à deux cœurs pour la première fois, donnant aux joueurs les plus extrêmes la possibilité de maximiser les performances.

Avec cette fréquence, le nouveau CPU relève ainsi la barre atteinte par les joueurs de bureau et les créateurs de contenu.

La société ajoute que le processeur i9-12900KS déverrouillé est le meilleur processeur pour les amateurs d’overclocking et les joueurs qui veulent le processeur le plus rapide disponible. Il possède 16 cœurs (huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité) et 24 threads. La puissance de base est de 150 W et est livrée avec 30 Mo de cache Intel® Smart pour encore plus de puissance et de performances de jeu.

Il est compatible avec les cartes mères Z690 existantes avec le dernier BIOS pour une expérience optimale.

Le processeur sera disponible à partir du 5 avril 2022 avec un prix recommandé à partir de 739 $. Vous pouvez trouver plus de détails sur Intel Core i9-12900KS ici.