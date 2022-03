Le smartphone Cubot P50 est arrivé à moins de 150 €

Les ventes de smartphones montrent clairement que les clients, pour la plupart, recherchent des équipements à des prix plus abordables, même si ceux qui reçoivent le plus d’attention sont ceux qui sont lancés pour des valeurs (parfois) 10 fois supérieures. La liste des marques qui vendent des smartphones abordables comprend Cubot, qui a déjà son Cubot P50 disponible sur le marché.

Venez en savoir plus.

Le Cubot P50 avait déjà été annoncé, mais il est finalement arrivé sur le marché. Ce smartphone d’entrée de gamme se démarque avec quelques spécifications intéressantes, avec un prix inférieur à 150 €, une limite pour de nombreux consommateurs.

Les caractéristiques du Cubot P50

Son écran mesure 6,3 « avec une résolution HD+, et il y a une découpe en forme de larme qui accueille la caméra frontale de 20 MP.

A l’arrière, on retrouve un module qui dévoile trois caméras et un double flash LED. Le capteur principal de l’appareil photo est de 12 MP, il y a un appareil photo macro de 5 MP et le troisième capteur ne devrait être qu’un pour aider à capturer des images avec effet de profondeur et mode nuit.

Le processeur intégré est un Mediatek Helio P22 déjà connu, il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il y a aussi la possibilité d’étendre ce stockage à l’aide d’une carte microSD jusqu’à 256 Go.

La batterie est de 4200 mAh et est amovible ! Le Cubot P50 est livré avec Bluetooth 5.0, est double SIM LTE et dispose de NFC, vous permettant d’effectuer des paiements. Il est également équipé d’Android 11.

Actuellement, dans le cadre d’une promotion qui se termine le 1er avril, le Cubot P50 peut être acheté pour 128,63 €, taxes et frais de port compris.

Cubot P50