Un homme arrêté pour avoir suivi la voiture de sa petite amie en accrochant l’Apple Watch dans un pneu

Le monde de la technologie a de nombreuses histoires inhabituelles, certaines plus amusantes que d’autres. Mais dans la grande majorité des cas, ce sont des situations dans lesquelles les utilisateurs sont impliqués dans des moments étranges à l’aide d’un équipement ou d’un système technologique.

L’histoire d’aujourd’hui est le cas récent d’un Américain qui a été arrêté après avoir suivi l’emplacement de la voiture de sa petite amie en attachant une Apple Watch à un pneu de véhicule.

Attachez Apple Watch à la voiture de votre petite amie pour la localiser

Juste au moment où nous pensons avoir tout vu, une nouvelle histoire nous montre le contraire. Et ce vendredi (25), un homme résidant à Nashville, Tennessee, États-Unis, a été arrêté pour avoir suivi l’emplacement de sa petite amie en plaçant une Apple Watch coincée dans le pneu du véhicule de la victime et en utilisant une application de localisation.

L’homme est Lawrence Welch, 29 ans, et est maintenant accusé d’avoir attaché un dispositif de repérage électronique à un véhicule. Et bien qu’Apple dispose d’un équipement spécifique à cet effet, les AirTags, le sujet a opté pour la montre intelligente de la marque à la pomme.

La police a été appelée dans un centre de sécurité familiale à la suite d’une alerte de sécurité après que le petit ami de la victime se soit présenté sur les lieux, en attendant une ordonnance de protection. Selon la chaîne WSMV4, la victime a mentionné que l’homme lui avait proféré plusieurs menaces de mort à plusieurs reprises, et qu’elle aurait fréquenté le même centre l’année dernière.

Cependant, la victime a déclaré à la police qu’elle et Welch avaient utilisé l’outil Life360 pour suivre l’emplacement de l’autre. Mais la femme affirme avoir désactivé l’application avant de se rendre au Family Safety Center l’année dernière, lorsqu’elle a été bombardée de SMS de son petit ami lui demandant de lui dire où elle se trouvait.

La police indique que l’accusé est arrivé au centre et s’est dirigé vers la voiture de la victime en s’accroupissant à côté d’un des pneus. Lorsque les autorités sont arrivées au véhicule, elles ont remarqué qu’une Apple Watch était collée aux jantes et Welch a confirmé plus tard que la montre était la sienne. Ainsi, pour contourner le fait que sa compagne avait désactivé Life360, l’accusé a gardé sa version active sur la montre et l’a attachée à la voiture pour la suivre d’une autre manière.

Welch avait déjà été accusé d’autres problèmes de violence domestique.