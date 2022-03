Qu’est-ce qu’Oculus Quest 2 et ses cinq fonctionnalités étonnantes ?

Tout le monde veut perdre la notion du temps. Explorer l’univers, jouer avec enthousiasme et s’entraîner virtuellement n’était autrefois même pas une possibilité lointaine. Cependant, Meta Quest a construit Oculus Quest 2 pour un nouveau voyage dans le monde virtuel.

Il y a des divertissements, du fitness, des jeux et beaucoup de plaisir. Cette version moderne du casque du Meta est une véritable manifestation d’un changement radical vers l’ère des données. Bien qu’ils aient accès à ce casque, la plupart des utilisateurs ne connaissent pas les fonctionnalités étonnantes. Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités étonnantes d’Oculus Quest 2. Alors, approfondissons le sujet.

Qu’est-ce qu’Oculus Quest 2 ?

Oculus Quest 2 est un casque de réalité virtuelle (VR). C’est le successeur d’Oculus Quest. Facebook mène plusieurs projets pour façonner la nouvelle réalité du monde. Quest est un projet ambitieux de Facebook.

Les utilisateurs peuvent profiter de la réalité virtuelle et explorer les profondeurs de l’univers et de l’espace extra-atmosphérique. En plus de jouer à des jeux, ils peuvent vérifier leur condition physique et se connecter avec leurs amis de manière innovante. Meta Quest a dévoilé l’Oculus Quest 2 le 16 septembre 2020. Vous pouvez exécuter l’Oculus Quest 2 comme un casque autonome avec un système d’exploitation (OS) basé sur Internet et Android. De plus, vous pouvez le faire fonctionner via un logiciel VR compatible Oculus.

Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités uniques d’Oculus Quest 2. Cependant, certaines des fonctionnalités étonnantes sont toujours cachées. Ce que nous allons explorer dans cet article.

Fonctionnalités étonnantes d’Oculus Quest 2

Vous connaissez peut-être de nombreuses fonctionnalités d’Oculus Quest 2, telles que des spécifications internes époustouflantes, un poids plus léger, un taux de rafraîchissement amélioré et des contrôleurs Oculus Touch améliorés. Cependant, il existe encore des caractéristiques cachées qui peuvent apporter harmonie et sérénité. Alors, découvrons-les plus en détail.

Commandes vocales

Votre son est précieux et Meta Quest le sait. Pour responsabiliser les utilisateurs d’Oculus Quest 2, il vous permet d’utiliser la voix au lieu des commandes manuelles. Vous pouvez aborder différentes opérations avec la commande de votre voix.

Avant d’utiliser la fonction de commande vocale, activez-la d’abord. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Commande vocale dans le panneau Paramètres rapides. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton Oculus ou vous pouvez également dire « Hey Facebook ». Cependant, bricolez avec le cadre expérimental avant de vous diriger vers la voix de commande.

Pour réveiller l’Oculus Quest 2, activez le mot de réveil. Ensuite, vous pouvez utiliser vos commandes pour jouer aux jeux et aux fêtes virtuelles. Ces fonctionnalités étonnantes vous permettent d’exécuter l’Oculus Quest 2 dans votre main.

Suivre tous les paramètres du téléphone en VR

Vous pouvez perdre la notion du temps tout en vivant constamment dans la réalité virtuelle (VR). La plupart des gens aiment passer du temps dans l’espace et jouer à des jeux immersifs en 3D. Cependant, certaines personnes ont une peur tenace de ce qui se passe dans le monde extérieur.

Ces personnes veulent également avoir des informations sur le monde extérieur. Ainsi, utiliser l’Oculus Quest 2 ne vous isolera pas des autres affaires. Vous pouvez connecter le mobile à vos casques VR pour garder une trace de toutes les activités extérieures.

Si vous avez l’iPhone 7 et n’importe quel mobile Android, vous pouvez installer l’application Oculus pour activer cette fonctionnalité étonnante. Pour ce faire, ouvrez l’application, cliquez sur le bouton Menu, puis accédez aux appareils. Ici, vous auriez l’accès pour modifier les paramètres du casque pour activer les notifications téléphoniques. Parfois, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser l’Oculus Quest 2. Dans ce cas, configurez plusieurs comptes pour les notifications mobiles afin de préserver la confidentialité des individus.

Oculus Quest 2 suit votre forme physique

La réalité virtuelle fait désormais partie intégrante de la vie. Les utilisateurs font de l’Oculus Quest 2 une partie intégrante de leur entraînement de routine. Les jeux de fitness VR jouent un rôle important dans cette campagne de fitness.

Il est heureux qu’au lendemain de la pandémie, les gens aient des casques VR. Cela les a aidés à continuer à faire de l’exercice et à s’engager dans des activités constructives. Pour suivre les progrès de votre condition physique, vous pouvez activer l’Oculus Move. Cela vous aidera à conserver les données de condition physique en temps réel, telles que le nombre de calories que vous avez brûlées.

De plus, il vous indiquera également combien de temps vous avez passé à utiliser les casques VR. Il est important de noter que les données que vous obtiendrez d’Oculus Quest 2 seront informelles. Donc, pour une observation occasionnelle de votre routine de fitness, l’Oculus Quest 2 est le meilleur.

Ajoutez un canapé à la réalité virtuelle et profitez de l’expérience de jeu à 120 Hz

Quest a construit un casque incroyable pour vous. Vous pouvez ajouter un canapé et allumer le jeu à une vitesse de 120 Hz. Tous les jeux ne peuvent en effet pas fonctionner à cette vitesse rapide. Cependant, les jeux exécutés vous offrent une expérience de divertissement optimale.

Il est également vrai que l’utilisation de ces fonctionnalités lourdes videra la batterie plus tôt que tard. Mais dans les « Paramètres expérimentaux », cela vaut la peine d’essayer d’utiliser ces fonctionnalités d’Oculus Quest 2. Cette fonctionnalité vous offre une expérience immersive et addictive.

Diffusez pendant que vous êtes dans la réalité virtuelle

Lorsque vous utilisez l’Oculus Quest 2, vous seul pouvez voir ce que vous traversez. Cela peut garder les autres utilisateurs autour de vous dans l’obscurité totale. Cependant, en utilisant l’application Oculus, vous pouvez diffuser tout ce que vous voyez sur Google Chromecast ou un casque. Cela peut faire un exemple frappant de la manifestation réelle de la réalité virtuelle.

Pour activer le casting, ouvrez l’application Oculus et appuyez sur le symbole en haut à droite. Ensuite, vous pouvez sélectionner les casques VR connectés que vous souhaitez diffuser. Vous pouvez diffuser soit sur Google Chromecast, soit sur votre téléphone.

Cette fonctionnalité magique peut donner un guide aux nouveaux joueurs. La plupart des nouveaux joueurs négligent la VR et ce à quoi ressemble l’expérience en temps réel dans le casque VR. Cependant, grâce à cette fonctionnalité, ils peuvent avoir la même observation que le joueur lors de l’utilisation de l’Oculus Quest 2.

Emballer

L’Oculus Quest 2 est un plaisir continu pour les utilisateurs. Cela donne une nouvelle façon de s’entraîner, de socialiser et de perdre la notion du temps. Malgré les fonctionnalités étonnantes et la technologie élaborée, les utilisateurs ne sont pas conscients de certaines des fonctionnalités étonnantes.

Grâce à ce fantastique casque VR, les utilisateurs peuvent suivre leur forme physique, diffuser leur expérience en direct et suivre tous les paramètres du téléphone. Il s’agit d’une révolution virtuelle dans laquelle les utilisateurs peuvent organiser des fêtes, brûler des calories au sommet d’une montagne et profiter de concerts en direct avec des amis.

L’expérience ultime d’Oculus Quest 2 est d’immerger les utilisateurs et de les maintenir engagés dans un espace illimité de réalité virtuelle.