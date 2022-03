Le MacBook Pro sans écran est-il la nouvelle mode ? De plus en plus d’utilisateurs optent pour ces ordinateurs portables

Ces derniers jours ont apporté des modifications et des changements qui modifient totalement l’équipement d’Apple. Ils sont réalisés par des curieux et élèvent encore plus ces appareils, avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Dans cet esprit, l’amendement que nous montrons maintenant ne devrait pas surprendre grand monde. C’est une nouvelle tendance et montre comment un groupe croissant d’utilisateurs utilise le MacBook Pro sans écran, ce qui en fait une machine complète et fonctionnelle.

Ce mouvement, qui gagne de plus en plus de fans en Chine, il apparaît comme un moyen très simple de recycler n’importe quel MacBook Pro. Ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses situations où l’écran cesse de fonctionner, laissant le reste entièrement utilisable.

Pour beaucoup, c’est le moyen d’avoir une alternative à un Mac mini, avec un clavier, une souris et des haut-parleurs entièrement fonctionnels. Tout ce dont vous avez besoin est un moniteur et la machine Apple est entièrement utilisable et prête à être utilisée par n’importe qui.

De plus en plus de personnes achètent un MacBook Pro sans écran pour l’utiliser comme un Mac mini. Non seulement il a un trackpad et un clavier, mais il a aussi de meilleurs haut-parleurs, et le prix principal est particulièrement abordable. pic.twitter.com/WtxMQk1h8F — DuanRui (@duanrui1205) 7 mars 2022

Un autre potentiel de cette proposition est sa portabilité, par rapport à tout autre ordinateur de bureau. Il a la forme d’un clavier, un peu plus grand, avec tout intégré et fonctionnel. Fait intéressant, ce concept a déjà été breveté par Apple récemment.

De nombreuses entreprises adoptent ce modèle et se consacrent à ce changement, qui peut être complexe pour un utilisateur. Alors, il suffit de regarder sur Internet et ces propositions de MacBook Pro sans écran se développent à pas de géant.

Apple ne devrait pas prendre position sur cette nouvelle mode. Ce sont des machines usagées, recyclées et réutilisées, qui échappent à votre contrôle et à tout type de prise en charge ou de garantie. Vous pourrez probablement adopter ce modèle dans un futur proche.

C’est encore une idée que le marché s’est emparée et qu’il a transformée de façon intéressante. Il devrait gagner encore plus de fans, qui pourront disposer d’un Apple MacBook à moindre prix et pleinement fonctionnel. Juste cette base et un moniteur et tout se passe de manière transparente. Intéressé par cette nouvelle idée ?