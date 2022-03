SpaceX arrêtera de construire de nouveaux Crew Dragons à utiliser pour les voyages dans l’espace

Crew Dragon est la capsule que SpaceX a conçue et créée pour transporter les astronautes vers et depuis l’espace. Avec le Falcon 9, ce sont les plus utilisés aujourd’hui, pour tous les contrats de l’entreprise.

Cette capsule va désormais entrer dans une nouvelle étape, SpaceX arrêtant la construction de nouvelles unités. Il est limité à 4 et ils devront être suffisants pour les prochains trajets que la compagnie a programmés. Ce n’est cependant pas la fin de Crew Dragon.

La production de Crew Dragon touche à sa fin

La fin de la construction des nouvelles capsules Crew Dragon semble marquer un nouveau moment chez SpaceX. L’entreprise termine la construction de sa quatrième unité, qui sera la dernière dont elle disposera pour les différents déplacements prévus.

Après avoir confirmé cette nouvelle, SpaceX a révélé qu’il continuerait à produire les composants nécessaires pour l’avenir. De plus, et pour toute situation future, SpaceX maintiendra toute sa capacité de production de nouveaux Crew Dragons.

La NASA a commandé six autres @station spatiale missions de réapprovisionnement de SpaceX ! Dragon continuera à livrer des cargaisons et des fournitures critiques vers et depuis le laboratoire en orbite jusqu’en 2026 → https://t.co/HRhhDapsD9 pic.twitter.com/604UTJBynW — SpaceX (@SpaceX) 25 mars 2022

Capsule SpaceX pour voyager dans l’espace

Il n’était pas certain que le rythme de production de cette capsule soit maintenu dans le futur, avant de passer à de nouveaux projets. Pourtant, et compte tenu de sa nature réutilisable, SpaceX devait maintenir la production de quelques unités supplémentaires.

Depuis son premier vol habité en 2020, Crew Dragon a emmené cinq équipages dans l’espace. Dans le cadre de son programme commercial, la NASA prévoyait d’utiliser la capsule SpaceX pour transporter des astronautes vers l’ISS lors de six missions distinctes, mais s’est récemment étendue à trois autres.

La société d’Elon Musk a maintenant de nouveaux plans

La fin de la production de Crew Dragon, vient le moment où SpaceX va se concentrer sur sa prochaine génération de fusées lourdes réutilisables. Le Starship est le prochain élément clé des plans de la société d’Elon Musk, avec des plans pour l’utiliser lors de voyages vers la Lune et Mars.

Comme pour de nombreux projets d’Elon Musk, celui-ci a subi quelques retards dans sa préparation. Pourtant, les plans récemment révélés ont montré que la société espère effectuer le premier test orbital de Starship. déjà en mai.