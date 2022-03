Il y a un groupe de travail pour combattre la désinformation sur la guerre

L’une des plus grandes menaces dans la société d’aujourd’hui est la désinformation. Avec les réseaux sociaux, les fausses nouvelles se sont rapidement propagées et en ce sens, de nombreux polygraphes apparaissent, entre autres mécanismes.

Dans ce scénario de guerre, l’Observatoire européen EDMO créera une « taskforce » pour lutter contre la désinformation.

Le groupe de travail se concentrera sur la désinformation dans l’UE sur la guerre

L’Observatoire européen des médias numériques (EDMO) a créé un nouveau groupe de travail (« taskforce ») qui guidera et collectera du matériel pour aider à comprendre les tendances de désinformation dans la guerre d’Ukraine, révèle Lusa.

« Le groupe de travail se concentrera sur la désinformation dans l’UE [União Europeia] et dans les pays de l’EEE [Área Económica Europeia]ainsi que dans les Balkans occidentaux, en collectant et en classant le matériel pertinent couvrant divers aspects tels que la vérification des faits, les enquêtes, l’analyse rapide et l’enquête sur les campagnes de désinformation », déclare l’Observatoire européen des médias numériques (EDMO), sur son site ici.

Ce groupe de travail vise également à identifier les ensembles de données pertinents nécessaires pour comprendre les campagnes de désinformation.

L’observatoire publie déjà régulièrement une liste actualisée d’articles de « fact-checking » sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le groupe de travail EDMO vise à maximiser l’impact du bon travail déjà réalisé par des acteurs indépendants à travers l’Europe en collectant, cataloguant et partageant des informations vérifiées, ainsi qu’en analysant et en enquêtant sur les récits de désinformation. L’identification et la compréhension rapides des tendances de désinformation dans la crise actuelle contribuent à renforcer la résilience sociale et à informer les décideurs politiques », a déclaré la présidente du groupe de travail, Claire Wardle, directrice exécutive de First Draft.

Le gouvernement ukrainien a estimé les pertes économiques causées par la guerre avec la Russie à plus de 500 milliards d’euros, a déclaré aujourd’hui sur Facebook la ministre ukrainienne de l’Economie, Iulia Sviridenko.

Le ministre a chiffré à « 564,9 milliards de dollars » (515,8 milliards d’euros) « l’impact direct des destructions » causées depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février, un montant dont « les effets indirects des combats » sur l’économie s’y ajoutent, à savoir celles liées à l’explosion du chômage, à la forte baisse de la consommation des ménages ou encore à la réduction des recettes de l’Etat.