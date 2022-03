Xiaomi Redmi 10C, le nouveau smartphone avec SoC de Qualcomm à partir de 150 €

La gamme de smartphones Redmi continue de proposer des cartes sur le marché avec des produits à des prix plus compétitifs. Xiaomi a un événement prévu demain où il devrait présenter quelques modèles supplémentaires de la gamme Redmi, mais le Redmi 10C est déjà connu et est désormais disponible à partir de 150 €.

Venez voir ses détails.

Xiaomi Redmi 10C

Le Xiaomi Redmi 10C est un nouveau smartphone Android avec MIUI 13 et qui est présenté avec un processeur Qualcomm, Snapdragon 680. Compte tenu du processeur, il est facile de caser l’équipement dans une gamme de prix plus abordable, cependant, il a quelques atouts remarquables.

L’un d’eux est sa double caméra arrière, avec un capteur grand angle de 50 MP avec une ouverture f/1.8. L’autre caméra est en profondeur et a 2 MP. Notez qu’il enregistre la vidéo avec une qualité maximale de 1080p à 30fps. La caméra frontale apparaît sous la forme d’une goutte et a 5 MP avec une ouverture f/2.2.

Il y a aussi une grosse batterie de 5000 mAh à mettre en avant, idéale pour ceux qui n’aiment pas recharger leur smartphone tous les jours ou qui ont simplement besoin de beaucoup d’autonomie. Charge à une vitesse maximale de 5000 mAh.

Autres spécifications

Le smartphone dispose également de 4 Go de RAM, et de deux versions de stockage interne, l’une de 64 et l’autre de 128 Go.

Il dispose de technologies telles que NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, émetteur infrarouge, empreinte digitale sur le côté et un port audio 3,5 mm.

Enfin, l’écran mesure 6,71″ avec une résolution de 720 x 1650p et dispose d’une protection Gorilla Glass.

prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi 10C est disponible dans les coloris gris, bleu et vert, au prix de 150,87 € pour la version 64 Go et de 174,26 € pour la version 128 Go. A noter que les versions avec NFC sont légèrement plus chères.

Xiaomi Redmi 10C