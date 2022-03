Que sont les armes nucléaires tactiques ? La Russie peut-elle les utiliser en Ukraine ?

Avec le début de l’invasion de l’Ukraine, les pays de l’Alliance atlantique, l’Union européenne et d’autres États qui ont condamné cette attaque ont déclaré qu’ils étaient prêts à aider à combattre la Russie dans cette guerre. Cependant, Poutine a utilisé à plusieurs reprises la menace de la force nucléaire pour dissuader l’Occident de s’immiscer dans la guerre sur le sol ukrainien. Plus récemment, le porte-parole du Kremlin a refusé d’exclure l’utilisation d’armes nucléaires, affirmant qu’elles pourraient être utilisées si le pays faisait face à une « menace existentielle ».

Ensuite, il a été question de l’utilisation possible d’armes nucléaires tactiques. Mais quelles sont ces armes de toute façon?

armes nucléaires tactiques

Les armes nucléaires n’ont pas été utilisées dans la guerre depuis 1945, après que les États-Unis ont largué deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki. L’attaque a dévasté les villes japonaises et tué instantanément des dizaines de milliers de personnes. Le monde était terrifié par la destruction.

L’horreur des bombardements a choqué la planète jusqu’à l’ère de la dissuasion nucléaire, où les puissances mondiales se sont précipitées pour développer de telles armes, sachant toujours que leur utilisation serait catastrophique pour l’humanité. Cependant, les puissances ont depuis convenu de ne pas les utiliser les unes contre les autres.

La Russie possède actuellement le plus grand arsenal nucléaire du monde avec environ 6 257 ogives nucléaires, tandis que les États-Unis admettent en avoir 5 550, selon une fiche d’information de janvier de l’Arms Control Association.

Parmi celles-ci, les armes dites « tactiques ou stratégiques » – celles au rendement le plus élevé – sont utilisées dans les sous-marins, les bombardiers et les missiles balistiques intercontinentaux.

Les armes nucléaires stratégiques sont les grands destroyers de la ville. Ce sont des armes incroyablement destructrices. Si nous devions entrer dans une guerre nucléaire avec des armes stratégiques, ce serait essentiellement la fin de la civilisation dans les deux pays.

Dit Tannenwald, auteur d’un livre sur la dissuasion nucléaire.

Petites armes nucléaires tactiques

Bien qu’il soit mentionné qu’il existe des armes « plus petites » de ce type, ce n’est pas une raison pour se reposer. En effet, environ 2 000 ogives nucléaires russes sont des armes nucléaires à courte portée, dites « tactiques », stockées dans des installations de stockage à travers le pays.

Ce sont des armes nucléaires beaucoup plus petites conçues pour être utilisées sur le champ de bataille contre des formations de troupes, des chars ou des installations et bunkers militaires.

Ceux-ci peuvent être lancés sur les mêmes missiles à courte portée que la Russie utilise actuellement pour bombarder l’Ukraine, comme son missile balistique Iskander-M, qui a une portée d’environ 500 km.

Les armes tactiques ont été développées pendant la guerre froide dans le but de « renforcer » la dissuasion nucléaire.

Cependant, le risque aujourd’hui est qu’« elles apparaissent plus utilisables et donc plus susceptibles d’être rattrapées par les dirigeants en cas de crise ».

Mais à quel point peuvent-ils être destructeurs ?

Un chercheur à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), Pavel Podvig, expert des forces nucléaires russes, affirme qu’il existe très peu de scénarios de champ de bataille dans lesquels l’immense puissance produite par les armes nucléaires peut réellement avoir un but tactique – par exemple , détruisant des structures souterraines durcies ou des bunkers.

Il soutient que l’objectif premier des armes nucléaires tactiques reste stratégique : terroriser l’ennemi et prendre le dessus dans un conflit.

Sa mission principale n’est pas d’attaquer des cibles militaires. La mission principale de ces armes est de démontrer leur volonté et leur volonté d’attaquer et de tuer de très nombreux civils.

Dit Pavel Podvig.

Bombes nucléaires à rendement variable

La plupart des armes nucléaires d’aujourd’hui sont à rendement variable, ou « dial-a-yield », ce qui signifie que leur quantité d’énergie explosive peut être augmentée ou réduite en fonction de la situation et des objectifs militaires.

Par exemple, la dernière version de la bombe nucléaire B61 développée par les États-Unis peut libérer 0,3, 1,5, 10 ou 50 kilotonnes d’énergie explosive. En comparaison, la bombe d’Hiroshima avait une force d’environ 15 kilotonnes.

On parle d’armes encore incroyablement destructrices. Et ce sont des armes nucléaires, elles produiraient donc un champignon atomique, une boule de feu. Ils mettaient le feu à tout ce qui se trouvait en vue. Ils libéreraient d’énormes quantités de radiations. Donc, personne ne devrait penser que ce sont en quelque sorte des armes plus utilisables.

dit Tannenwald.

Selon Tannenwald, si la Russie devait utiliser des armes nucléaires, elles seraient probablement lancées via le système de missiles Iskander qu’elle utilise déjà avec des armes conventionnelles en Ukraine.

Ce sont des lanceurs mobiles, ce qui signifie qu’ils sont sur des camions et qu’ils se promènent.

Si ce moment arrivait, nous verrions une augmentation des niveaux d’alerte du commandement russe des armes nucléaires.

Et Poutine utilisera-t-il des armes nucléaires ?

Voilà une question dont la réponse pourrait valoir l’avenir de la planète. Actuellement, d’après les indications qu’il a données, d’après les mouvements suivis de près par les services de renseignement des pays qui ont un œil sur la Russie, Poutine n’a pas encore franchi ces pas – encore !

Il n’y aura toujours pas de lanceurs de missiles Iskander avec leurs ogives nucléaires installées, et il n’y a pas d’avions assis sur la piste avec des bombes nucléaires chargées. Au moins les experts disent non, nous n’en sommes pas encore là.

En outre, de nombreux experts espèrent que le tabou sur l’utilisation des armes nucléaires ne sera pas brisé de sitôt. Cependant, on craint que Poutine, frustré par l’impasse en Ukraine, n’interprète ce qui constitue une « menace existentielle » pour la Russie d’une manière très personnelle.