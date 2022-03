Evil West, cow-boys contre vampires

L’association de l’Ouest américain avec les vampires est peu fréquente, à la fois dans les films et les jeux, mais Flying Wild Hog vise à changer cet état de fait avec Evil West.

Le jeu, qui était initialement prévu pour 2021, a été retardé mais a déjà l’air bien, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de gameplay récemment révélée.

C’est fin 2020, lors des Game Awards de cette année-là, que l’équipe de développement Flying Wild Hog et l’éditeur Focus Home Interactive ont annoncé Evil West.

Le jeu a été présenté comme un titre d’action solo ou en multijoueur coopératif qui se déroule dans un monde sombre et fantastique basé sur l’Ouest américain.

L’Ouest américain menacé par les vampires

Evil West présente un récit sombre et fantastique qui, en quelque sorte, façonnera le déroulement du jeu et la façon dont les joueurs y évolueront.

Une menace sombre et mystérieuse plane sur la frontière américaine : les vampires. Une horde de vampires semble se renforcer sur le territoire américain et Jesse Rentier sera l’homme qu’il faut pour l’arrêter.

Jesse est l’un des derniers agents d’une organisation top secrète qui combat les vampires et est le dernier rempart entre eux et l’anéantissement total.

Les combats dans Evil West, comme vous pouvez le voir sur les images, seront frénétiques, viscéraux et brutaux et afin de combattre efficacement la peste des vampires, Jesse Rentier aura à sa disposition un vaste arsenal. Vous aurez des armes plus conventionnelles comme vos pistolets, à d’autres gadgets et outils plus spécialisés pour le combat.

Au fur et à mesure que le nettoyage progresse et que le territoire se libère de la menace, Jesse pourra également évoluer, soit avec de nouvelles compétences, soit avec de nouvelles améliorations de ses armes et outils, permettant aux joueurs de créer leur propre style de combat Vampire Slayer.

Jesse pourra également compter sur un ami grâce à la fonctionnalité multijoueur coopératif que présente Evil West. Et il pourrait être important d’avoir un ami pour éliminer certains des boss que Flying Wild Hog a promis d’inclure dans le jeu.

The Vampire Hunt ouvrira officiellement plus tard cette année lorsque Evil West sera lancé sur Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC.