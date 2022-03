Les SSD PCIe 5.0 pourraient nécessiter un refroidissement actif pour limiter la limitation thermique

Vue d’ensemble : les premiers disques SSD étaient présentés comme étant plus économes en énergie que leurs homologues à disque dur rotatif. Au fur et à mesure que les vitesses augmentaient à chaque génération successive, les besoins en énergie et la production de chaleur augmentaient également. Certains disques Gen 4 haut de gamme bénéficient déjà grandement d’un refroidissement dédié, et nous verrons probablement cette tendance se généraliser avec les futurs SSD.

La gestion thermique va être plus importante que jamais à mesure que les périphériques PCIe 5 commencent à arriver sur le marché.

Sébastien Jean, directeur technique de Phison, a évoqué la situation lors de récents entretiens avec StorageReview et MSI Insider.

« Alors que la vitesse continue d’augmenter avec chaque nouvelle génération, notre défi continuera d’être de gérer la chaleur », a déclaré Jean.

En règle générale, Jean note que chaque Go/s de vitesse supplémentaire fourni par un SSD nécessite environ un watt de puissance supplémentaire. « Nous essayons de rester à peu près dans la même enveloppe de puissance qu’un SSD de 7 Go/s alors que nous évoluons jusqu’à 14 Go/s en apportant de nombreux autres changements », a ajouté Jean.

Une façon de réduire les besoins en énergie consiste à réduire le nombre de canaux NAND utilisés par le SSD.

« Concrètement, vous n’avez plus besoin de huit canaux pour saturer l’interface PCIe Gen4 et même Gen5. Vous pouvez potentiellement saturer l’interface hôte avec quatre canaux NAND, et la réduction du nombre de canaux back-end réduit la puissance totale du SSD de 20 en général. à 30 % », a déclaré Jean.

Une autre méthode consiste à utiliser un nœud de processus plus petit, par exemple en passant de 16 nm à 7 nm. Phison note que les nœuds de processus plus petits peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées avec une tension plus faible. Les lecteurs sur des nœuds plus petits nécessitent également moins d’énergie pour basculer les transistors, ce qui réduit encore la puissance utilisée et, en fin de compte, la chaleur générée.

Malgré les améliorations, Jean a déclaré qu’il s’attendait à voir des dissipateurs thermiques passifs avec les appareils Gen 5. « En fin de compte, nous aurons également besoin d’un ventilateur qui pousse l’air juste au-dessus du dissipateur thermique », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne soit pas idéal, le refroidissement passif/actif est certainement faisable avec la plupart des configurations de bureau. Les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau compacts, cependant, pourraient présenter plus de difficultés en raison de leur encombrement extrêmement limité.