Le dernier moniteur intelligent 4K tout-en-un de Samsung est maintenant disponible en précommande, à partir de 700 $

En bref : la dernière entrée de Samsung dans sa série Smart Monitor, le M8, est désormais disponible en précommande dans le monde entier. L’écran mince de 700 $ de 32 pouces offre une résolution 4K, une caméra magnétique SlimFit qui peut se fixer au cadre supérieur et quatre options de couleur de style iMac. Malheureusement, le Samsung Gaming Hub qui permet un accès rapide aux appareils de jeu et aux services de streaming de jeux ne sera pas disponible au lancement.

Samsung a lancé ses moniteurs intelligents de la série M en 2020 avec des tailles allant de 24 pouces à 43 pouces. L’idée est qu’ils combinent les fonctionnalités d’un moniteur et d’un téléviseur intelligent, en emballant des applications telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV.

Le Smart Monitor M8 dispose également d’un hub SmartThings intégré pour contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles. Les propriétaires peuvent se connecter sans fil à un PC ou un Mac Windows, mettre en miroir le contenu d’un smartphone et exécuter des applications Microsoft Office 365 via une machine virtuelle sans nécessiter de connexion à un ordinateur. Il est également livré avec des fonctionnalités telles que Samsung DeX, Apple AirPlay 2, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 400 nits de luminosité, des haut-parleurs 2,2 canaux de 5 watts avec deux tweeters et une compatibilité HDR 10+.

Ailleurs, il existe un rapport hauteur / largeur de 16: 9, un rapport de contraste de 3 000: 1, une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et une couverture de 99% du spectre sRGB. Mais le taux de rafraîchissement de 60 Hz et le temps de réponse de 4 ms le rendront probablement moins attrayant pour les joueurs. Le moniteur est également livré avec une télécommande USB-C, une station d’accueil et la caméra amovible SlimFit.

Côté port, il y a un micro-HDMI et deux USB-C, une liaison montante et une liaison descendante prenant en charge une charge de 65 watts par heure.

Samsung intègre son hub de jeu dans certains modèles de téléviseurs intelligents 2022 alimentés par Tizen, offrant un accès aux services de streaming de jeux GeForce Now, Google Stadia et Utomik, et d’autres seront ajoutés au fil du temps. La société a confirmé que Gaming Hub ne ferait pas partie du Smart Monitor M8 au lancement.

Le Smart Monitor M8 commence à 700 $. C’est pour le modèle blanc; ceux qui préfèrent Sunset Pink, Daylight Blue et Spring Green paieront 730 $ pour ces variantes plus colorées.