Apple va arrêter la production d’iPhone et d’AirPods à cause de la guerre en Europe

Apple EarPods avec connecteur Lightning

Les haut-parleurs des EarPods ont été conçus pour optimiser la puissance tout en réduisant au maximum les déperditions sonores, pour vous offrir un son de qualité supérieure. Les écouteurs EarPods avec télécommande et micro intègrent une télécommande qui permet de régler le volume, contrôler la lecture audio et vidéo, et passer ou mettre fin aux appels, d’une simple pression. Compatibles avec tous les appareils équipés d’un connecteur Lightning et prenant en charge iOS 10 (ou version ultérieure), y compris l’iPod touch, l’iPad et l’iPhone. fabriqué à Anguilla