Fidelidade Cyber ​​​​Safety – Une assurance qui protège votre entreprise des cyberattaques

Le nombre de cyberattaques contre les entreprises a augmenté de façon exponentielle. Le modus operandi des attaquants n’est pas toujours le même, ce qui oblige à renforcer la sécurité des infrastructures dans divers domaines.

Et si votre entreprise est attaquée, les dommages sont-ils couverts par une assurance ?

Selon des données récentes, le Portugal fait partie des 30 pays avec le plus grand nombre de cyberattaques dans le monde. De plus, bien qu’il existe aujourd’hui une compréhension claire du danger des cyberattaques et de l’impact qu’une attaque peut avoir, très peu d’entreprises ont une assurance.

En ce sens, Fidelidade dispose d’une assurance qui protège les entreprises en cas de cyberattaque.

Selon l’entreprise, il s’agit d’une assurance spéciale attentive aux problèmes que peu d’entre nous imaginent pouvoir survenir, de l’intrusion de tiers dans les systèmes informatiques à la violation du droit à la vie privée.

En plus d’assurer la protection des données, dans le cadre de ce package une analyse est réalisée sur votre entreprise afin d’identifier d’éventuelles vulnérabilités :

informations vulnérables Ces vulnérabilités ne représentent pas un risque élevé, mais elles peuvent compromettre certains services de votre entreprise.

Faibles vulnérabilités Ces vulnérabilités représentent un risque faible, mais peuvent compromettre certains services de votre entreprise.

Vulnérabilités moyennes Les vulnérabilités moyennes doivent être prises en compte car elles présentent un risque pouvant compromettre les services et la cybersécurité de votre entreprise.

Vulnérabilités élevées Les vulnérabilités élevées représentent un risque pour votre entreprise et peuvent compromettre certains de vos systèmes et les données qu’ils contiennent.

Vulnérabilités critiques Les vulnérabilités critiques présentent un risque très élevé et compromettent les services de votre entreprise.



Avantages de l’assurance cybersécurité

Offre Diagnostic RGPD

Analyse du site

Analyse détaillée des vulnérabilités

Assistance technologique

Services de prévention

Sauvegardes informatiques

Cette assurance offre des couvertures et des garanties en termes de :

Intrusion de tiers dans les systèmes informatiques

Violation du droit à l’honneur et à la vie privée d’un tiers

Non-respect du devoir de garde des données personnelles

Manque à gagner dû à l’interruption de l’activité de l’assuré (garantie facultative)

Responsabilités informatiques de l’assuré

Testez, simplement et rapidement, le degré d’exposition de votre entreprise aux risques cyber. Pour cela, saisissez simplement le NIPC de votre entreprise.