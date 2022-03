Apple aurait réduit la production d’iPhone SE de 20% en raison d’une faible demande

TL; DR : Les gens en ont-ils fini avec le design vieillissant de l’iPhone SE et sa taille relativement petite ? Selon un nouveau rapport, Apple a réduit la production du combiné SE de troisième génération face à la faible demande, qui est en partie imputée à la hausse de l’inflation et à l’incertitude suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Selon un rapport de Nikkei Asia (via MacRumors), Apple a demandé à ses fournisseurs de réduire la production de l’iPhone SE 2022 pour ce trimestre de deux à trois millions d’unités, soit une réduction d’environ 20 %.

Apparemment, Ming-Cho Kuo soutient le rapport. Le célèbre analyste d’Apple a tweeté que même si les verrouillages de Shanghai Covid (en savoir plus sur ceux-ci ici) n’auront pas d’impact sur la production d’iPhone SE, la demande est plus faible que prévu. Kuo a également réduit son estimation d’expédition pour 2022 de 25 millions – 30 millions à 15 millions – 30 millions.

Le verrouillage de Shanghai n’affecte pas la production de l’iPhone SE. Cependant, la demande de nouveaux iPhone SE est plus faible que prévu (le statut de livraison « en stock » comme l’une des preuves), et j’ai réduit mon estimation d’expédition en 2022 à 15-20M (vs. 25-30M précédemment). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 mars 2022

Kuo note qu’un signe que les gens ne se précipitent pas pour acheter le nouvel iPhone SE est que le combiné est en stock sur le site Web d’Apple. Que vous en achetiez un dans les couleurs Midnight, Starlight ou (Product) Red et avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage, tous peuvent être récupérés aujourd’hui ou livrés demain, ce qui suggère une abondance d’unités.

L’iPhone SE de 3e génération utilise le même facteur de forme de 4,7 pouces de style iPhone 8 que les modèles précédents, mais offre une connectivité 5G et un SoC A15 Bionic. C’est également le seul iPhone moderne à utiliser encore un bouton d’accueil physique et un Touch ID. Apple a ajouté 30 $ au prix du modèle de base, le portant à 430 $.

Les avis sur l’iPhone SE ont été bons – il obtient en moyenne un score de 81 – bien que ce design petit et obsolète ait été un point de discorde parmi beaucoup d’autres.