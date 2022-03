Évaluation : Enceinte Bluetooth portable Gembird avec LED… et beaucoup de plaisir !

Les petits haut-parleurs portables et abordables sont un excellent produit sur le marché des appareils mobiles. Ils se connectent à n’importe quel smartphone et vous permettent de faire la fête n’importe où. L’un de ces haut-parleurs que nous pouvons utiliser n’importe où est le Gembird Portable Bluetooth LED. Il donne cette touche moderne, avec des couleurs vives, il tient dans n’importe quelle poche et il ne manque pas de son, à l’intérieur du corps qu’il présente.

Le prix et les fonctionnalités s’intègrent parfaitement dans les scénarios les plus variés où le haut-parleur peut distribuer un son sur mesure.

Son n’importe où avec beaucoup de peinture…

La portabilité a rendu ces appareils plus nécessaires et la consommation augmente. Partout on utilise son smartphone et on connecte une enceinte pour écouter de la musique.

Celui que nous apportons aujourd’hui a un design compact, permet les connexions Bluetooth 5.0 et la gamme de fréquences Bluetooth est comprise entre 2,402 GHz et 2,480 GHz. Il a une puissance d’émission RF de <9 dBm.

En termes de fonctionnalités les plus pertinentes pour le consommateur commun, le haut-parleur Bluetooth portable Gembird est équipé d’une lumière LED colorée. Sa portée de signal va jusqu’à 10 m et il fonctionne avec une batterie rechargeable.

Peut avoir la colonne environ 400 heures dans Etre prêt ou 3 heures de musique en streaming sur une seule charge. La batterie est une batterie au lithium-polymère rechargeable de 500 mAh.

Et la qualité ?

Pour le prix d’environ 13 euros, avec une petite vitre, et avec un disque de 45 mm, la qualité est à la hauteur des caractéristiques présentées. Il a une certaine protection pour que nous puissions utiliser la colonne dans des environnements plus rustiques et cela ne perturbera certainement pas la plage.

L’ensemble de l’offre est minimaliste, la box est livrée avec l’enceinte, un câble USB-A vers USB-C, qui recharge l’enceinte et une petite notice d’utilisation.

Au Portugal ce produit est distribué par Limifield. La marque Gembird a été fondée en 1997 aux Pays-Bas par des professionnels de l’informatique avec l’ambition de devenir le leader du marché dans le domaine des accessoires et périphériques informatiques.

Elle propose actuellement une gamme très importante de périphériques et d’appareils audio, et l’entreprise produit elle-même les appareils dans ses usines.