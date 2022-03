Ce sont les premières de films et de séries sur Netflix pour avril

Nous sommes presque, presque au mois d’avril, où nous commençons par le poisson d’avril et entrons dans l’esprit de Pâques. Au cours de ce mois, ou de tout autre mois, Netflix est toujours une entreprise parfaite à plusieurs reprises.

De cette façon, nous quittons aujourd’hui les films et séries qui feront leurs débuts sur la plateforme de streaming au mois d’avril 2022.

Pour ce nouveau mois, il y a plusieurs nouveautés sur Netflix. Ces premières sont annoncées par Netflix Portugalmais il peut y en avoir d’autres qui ne sont pas mentionnés ici.

Jour 1 – La Bulle

Evasions, railleries et dépressions nerveuses. Les acteurs et l’équipe d’une série de films d’action tentent de tourner une suite alors qu’ils sont mis en quarantaine dans un hôtel chic.

Ce film Netflix est diffusé le 1er avril.

la bulle

Jour 8 – Élite T5

Lorsque trois adolescents de la classe ouvrière sont transférés dans une école privée, les inégalités entre eux et les élèves aisés se traduisent par un meurtre.

La cinquième saison de cette série sera diffusée le 8 avril.

Élite

Jour 8 – Maîtres du métal

Pour Hunter et Kevin, adolescents inadaptés, le chemin vers la gloire est simple : se tourner vers le « heavy metal » et gagner la bataille des groupes. Est-ce possible?

Le film original sur la plateforme de streaming sera présenté le 8 du mois prochain.

maîtres du métal

Jour 8 – Les filles de verre

Lorsque la pression d’un rôle principal devient insupportable pour une ballerine, elle et un collègue danseur trouvent refuge dans une amitié qui les isole du monde réel.

Vous pouvez voir ce nouveau film également le 8 avril.

Les filles de verre

Jour 9 – Demain

Après un accident qui le transforme mi-humain mi-esprit, un jeune homme est embauché par une société de la pègre pour remplir des missions spéciales.

Le 9 avril, un nouvel épisode de cette série Netflix sera diffusé.

demain

Jour 14 – Borgen

Dans ce drame historique, une tournure inattendue fait de Brigitte Nyborg le poste de Premier ministre danois, faisant d’elle la première femme dirigeante de son pays.

De nouveaux épisodes de cette série seront diffusés le 14 du mois prochain.

Borgen

Jour 15 – Anatomie d’un scandale

La vie privilégiée de Sophie en tant qu’épouse d’un puissant politicien est bouleversée lorsque des secrets scandaleux sont découverts et qu’il est accusé d’un crime choquant.

Cette nouvelle minisérie sera disponible le 15 avril.

Anatomie d’un scandale

Jour 20 – Tu ferais mieux d’appeler Saul T6 Partie 1

Cette préquelle de « Breaking Bad » suit la transformation de l’avocat Jimmy McGill en l’avocat moralement ambigu Saul Goodman.

La première partie de la saison 6 sera diffusée le 19 avril.

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Jour 20 – Poupée Russe T2

Nadia découvre que, pire que de mourir le jour de son 36e anniversaire, c’est revivre la nuit de sa mort encore et encore et encore…

La deuxième saison de cette série sera disponible le 20 du mois prochain.

poupée russe

Jour 22 – Coup de cœur

Charlie et Nick découvrent que leur amitié improbable pourrait être quelque chose de plus alors qu’ils se débattent avec la vie scolaire et le jeune amour dans cette série sur l’adolescence.

La nouvelle série Netflix sortira le 22 avril.

coup de cœur

Jour 22 – Vente Sunset T5

Celui qui entre devient le centre d’attention. Qui est déjà sur le marché, c’est de l’arrogance pure. Et ils mélangent tous travail et loisirs en concluant des contrats de plusieurs millions de dollars.

La cinquième saison de cette série sera disponible le 22 du mois prochain.

Vendre le coucher du soleil

Jour 29 – Grace et Frankie T7

Lorsque leurs maris les quittent pour être ensemble, la sage Grace et l’excentrique Frankie deviennent de véritables compagnes.

Les derniers épisodes commencent sur la plateforme le 29 avril.

Grâce et Frankie

Jour 29 – Ozark T4 Partie 2

Un conseiller financier traîne la famille de Chicago aux Ozarks, Missouri, où ils doivent blanchir 500 millions de dollars sur cinq ans pour apaiser un baron de la drogue.

Vous pouvez regarder la deuxième partie de la quatrième saison le 29 avril.

ozark

Allez-vous voir l’une de ces premières sur Netflix?