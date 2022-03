Les cartes graphiques chutent à leur prix le plus bas en 15 mois, maintenant 25 % au-dessus du PDSF

Pourquoi c’est important : Une autre bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur carte graphique : les prix des derniers GPU de Nvidia et d’AMD en Allemagne et en Autriche ont chuté à leurs prix les plus bas en 15 mois, atteignant 25 % au-dessus du PDSF. La nouvelle arrive presque exactement un an après que la série RTX 3000 se vendait 218 % au-dessus du prix de détail suggéré par le fabricant.

Les données pour le marché allemand/autrichien proviennent de la source habituelle de 3D Center, qui rassemble les prix de vente moyens des séries RTX 3000 et Radeon RX 6000 depuis début janvier 2021.

Nous avons vu le prix de vente moyen du GPU chez les détaillants des pays européens chuter cette année, atteignant un minimum de 35 % (AMD) et 41 % (Nvidia) par rapport au PDSF au début du mois. Mais le dernier rapport marque la première fois depuis que 3D Center a commencé à publier ses conclusions que les cartes des deux sociétés sont à leurs points les plus bas, proches du type de prix que nous avons vu fin 2020. Et bien que ces chiffres ne concernent que l’Allemagne et l’Autriche , ils reflètent souvent les tendances mondiales actuelles ou à venir.

La disponibilité est également bonne. Toutes les cartes Nvidia ont des cotes cinq étoiles à l’exception des RTX 3070 et RTX 3080 (10 Go), qui en ont quatre. AMD fait un peu moins bien dans ce domaine : seules les Radeon RX 6600 et 6800 XT ont obtenu quatre étoiles au lieu de cinq, tandis que la RTX 6800 a trois étoiles.

Les prix des cartes graphiques évoluent enfin dans la bonne direction après ce qui a semblé être une éternité d’être obscènement élevé. Nos propres recherches montrent que les prix de Newegg et d’eBay continuent de baisser, tombant à leur plus bas niveau en un an. La Radeon RX 6500 XT, certes pas très bonne, est à 35 % sous le PDSF en Allemagne, et certains partenaires AIB de Nvidia et d’AMD organisent des promotions sur leurs GPU. De plus, les États-Unis ont exclu certaines importations chinoises des droits de douane, ce qui pourrait faire baisser les prix des cartes mères et des GPU.

Les cartes dépassant de 25% le PDSF ne sont pas quelque chose que nous célébrons habituellement, mais ce ne sont pas des temps normaux. La crise des puces et d’autres problèmes liés à Covid, les scalpers et les mineurs se sont réunis dans une tempête parfaite pour faire grimper les prix des GPU à travers le toit, mais si les choses continuent comme elles sont, nous pouvait voir un retour au PDSF dans quelques mois. Et peut-être que Nvidia cessera de se vanter que les gens dépensent 300 $ de plus lors de la mise à niveau vers une carte RTX.

h/t : VideoCardz