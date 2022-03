Elon Musk sera le premier milliardaire du monde d’ici 2024, selon une étude

Il n’y a pas si longtemps, Elon Musk était en concurrence avec Jeff Bezos pour le poste d’homme le plus riche du monde. Maintenant, une nouvelle étude prédit que le PDG de Tesla pourrait devenir le premier milliardaire du monde dès 2024.

La croissance de SpaceX et de Tesla aura aidé et aidera l’entrepreneur à décrocher la première place du podium.

Pour l’instant, Elon Musk a une valeur nette de 200 milliards de dollars. Pourtant, une nouvelle étude menée par Tipalti Approve assure que le PDG de Tesla et SpaceX est sur la bonne voie pour devenir le premier milliardaire du monde dès 2024.

Depuis 2017, la fortune de Musk a affiché une augmentation annuelle moyenne de 129 %, ce qui pourrait le voir entrer dans le club du milliard de dollars en seulement deux courtes années, atteignant une valeur nette de 1,38 milliard de dollars en 2024 à l’âge de 52 ans. SpaceX génère des revenus massifs en facturant aux gouvernements et aux clients commerciaux l’envoi de diverses choses dans l’espace, notamment des satellites, des fournitures à l’ISS et des personnes.

Référez-vous à l’étude.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, un classement des 500 personnes les plus riches, Elon Musk est la personne la plus riche du monde depuis janvier, après avoir dépassé le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. À l’époque, la valeur nette du premier était de 188,5 milliards de dollars américains. Bien que Jeff Bezos ait dépassé Musk dans la course en février, le PDG de Tesla a désormais une valeur nette de 200 milliards de dollars.

L’étude a comparé la valeur nette annuelle des personnes les plus riches du monde et a estimé à quelle vitesse elles atteindraient un milliard de dollars de valeur personnelle sur la base des tendances de croissance annuelle moyenne. Elon Musk pourrait être le premier milliardaire du monde dès 2024.

Outre le PDG de Tesla, l’étude Tipalti Approve a également mentionné Gautam Adani, président et fondateur du groupe Adani, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Zhang Yiming, président et fondateur de Beijing ByteDance Technology Co., et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos. .

