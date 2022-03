Sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go

Sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des fichiers lourds jusqu’à 2 Go, une limite beaucoup plus élevée que celle actuellement fixée à 100 Mo.

L’envoi de fichiers volumineux sur WhatsApp ne sera plus un problème, enfin. L’application de messagerie la plus utilisée au monde commencerait à tester pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go de poids, une limite beaucoup plus élevée que la limite actuelle de 100 Mo. C’est ce qu’a annoncé le portail WABetaInfo, toujours attentif à ces actualités concernant l’application Meta. La nouveauté serait contenue dans la mise à jour bêta 22.7.0.76 dédiée à la version iOS de l’application.

De cette façon, WhatsApp s’apprête à concurrencer encore plus Telegram, qui depuis 2020 permet d’échanger des fichiers pour un poids maximum de 2 Go chacun. Cependant, la nouvelle fonctionnalité n’est actuellement testée que pour certains utilisateurs de WhatsApp et n’est donc pas encore disponible dans le monde entier et pour tous les comptes. Dans le passé, cependant, ces tests ont presque toujours précédé la sortie officielle d’une fonction, qui pourrait donc vraiment être mise entre les mains de tout le monde bientôt. Bref, il n’y a plus qu’à patienter.

La période actuelle est également très active pour WhatsApp, qui s’apprête à introduire de nombreux et importants changements dans son application de messagerie instantanée. En plus de la limite de poids renouvelée, la société teste des réactions aux messages (similaires à ce qui se passe sur Messenger) et une mise à jour de la compatibilité multi-appareils, qui vous permet d’utiliser WhatsApp également sur d’autres appareils et même lorsque le smartphone n’est pas connecté au réseau. Ces fonctions sont également actuellement disponibles pour les utilisateurs bêta et ne sont donc pas encore utilisables par tout le monde. Il faudra sans doute attendre encore quelques semaines ou mois pour mettre la main dessus, mais en attendant c’est rassurant de savoir que le service est presque prêt à les lancer.