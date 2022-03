Apple remporte le premier Oscar du meilleur film sur une plateforme de streaming avec CODA

Les créateurs de contenu en streaming ont été les grands gagnants des Oscars de ce soir. Apple a réalisé quelque chose d’historique pour l’industrie en remportant le premier Oscar de la meilleure image réalisée pour une plateforme de streaming.

Netfix était également un autre des gagnants de la soirée.

Apple TV + a été lancé il y a trois ans et dans ce court laps de temps, nous pouvions déjà voir l’émergence de grandes séries et maintenant il était temps pour le meilleur film. CODA a remporté l’Oscar du meilleur film, le premier à être décerné à un film créé pour une plateforme de streaming, bien qu’il ait été projeté dans certains cinémas.

L’Oscar pour CODA, Apple et la communauté sourde

CODA (Enfant d’adultes sourds, en portugais, fille d’adultes sourds), raconte l’histoire d’une jeune Ruby qui rêve d’être musicienne, mais sa famille sourde est confrontée à des difficultés, et Ruby est obligée de repenser ses objectifs.

Ce film a une distribution majoritairement sourde qui voit cette victoire comme un exploit pour toute la communauté sourde et handicapée.

Outre le prix du meilleur film, Troy Kotsur, également sourd, a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, et Sian Heder, scénariste et réalisatrice, a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Apple a payé 25 millions de dollars pour les droits de distribution du film, qui a eu une diffusion en salle limitée et est actuellement diffusé sur Apple TV +.

Le pouvoir du chien de Netflix, qui était un autre favori pour la catégorie Meilleure image. Pourtant, Jane Campion a également remporté un Oscar historique du meilleur réalisateur, étant la troisième femme à remporter le prix. Dog Power a été nominé pour 12 Oscars, dont celui du meilleur acteur et du meilleur acteur/actrice dans un second rôle, mais Campion a été le seul gagnant. Dune était un film diffusé sur HBO Max et également dans les salles et a remporté 6 Oscars.

Et qui a perdu ? Will-Smith

La soirée des Oscars a été gâchée par la violence lorsque Will Smith n’a pas aimé une blague que Chris Rock a faite à propos de sa femme et est monté sur scène pour le gifler.

Quand il a repris la scène pour recevoir son Oscar du meilleur acteur dans le film Roi Richard, a seulement souhaité que l’Académie l’invite à nouveau aux Oscars, mais ne s’est pas excusé auprès de Chris Rock. Voir la vidéo.