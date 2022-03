La technologie NeRF de Nvidia utilise l’IA pour transformer des images 2D en scénarios 3D

Nvidia est l’une des entreprises technologiques les plus importantes, en particulier ces dernières années. Il est principalement connu pour ses cartes graphiques puissantes, mais le constructeur a également investi dans d’autres domaines innovants.

En ce sens, la société a maintenant annoncé que sa nouvelle technologie NeRF utilise l’intelligence artificielle pour transformer des images dans une dimension 2D en scénarios 3D.

La technologie Nvidia transforme les images 2D en scènes 3D

La nouvelle technologie de Nvidia s’appelle Neural Radiance Field, ou NeRF, et travaille dans la formation d’algorithmes d’intelligence artificielle afin de permettre la création d’objets 3D à partir d’images bidimensionnelles. Cette technologie est un modèle de rendu neuronal qui apprend et assimile le contenu 3D haute résolution en quelques secondes, ayant la capacité de restituer ces images en quelques millisecondes.

NeRF est capable de combler les vides, complétant ce que les images 2D ne font pas, en formant un petit réseau de neurones qui reconstruit le scénario. Cette nouveauté pourrait être assez intéressante et utile dans plusieurs secteurs, notamment dans les jeux électroniques et la conduite autonome. La technologie est, selon Nvidia, la plus rapide jamais développée à ce jour, et en quelques secondes elle peut former et générer un scénario 3D.

Le modèle maintenant présenté par la société s’appelle Instant NeRF et est capable de générer des images 3D en quelques secondes à travers des dizaines de photographies et d’angles de caméra où elles ont été capturées. L’exigence est des images prises à partir de différentes positions et sans beaucoup de mouvement.

Découvrez la technologie en action à travers la vidéo suivante publiée par Nvidia :

Selon le constructeur américain, les premiers modèles NeRF ne tardent pas à obtenir des résultats. Il ne faut que quelques minutes pour rendre une scène 3D, même si les images sont obstruées par des objets tels que des meubles. Cependant, ils ont tout de même mis plusieurs heures à s’entraîner, et cette nouvelle technologie de Nvidia s’entraîne en quelques secondes seulement.

Nvidia affirme qu’Instant NeRF pourrait être utilisé à l’avenir pour former des robots et aider les systèmes de conduite autonomes à comprendre la taille et la forme des objets du monde réel. Le secteur du divertissement et de l’architecture bénéficiera également de la technologie, notamment en ce qui concerne le développement de modèles 3D d’environnements réels que les créateurs peuvent modifier au cours du processus.

Vous pouvez en savoir plus sur cette technologie ici.