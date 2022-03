Vous voulez un smartphone Apple hors de ce monde ? Découvrez le projet d’iPhone 13 Pro Max « Ultra »

Apple a l’iPhone comme l’un de ses meilleurs atouts, en particulier dans le domaine des smartphones. Celles-ci sont à un niveau élevé et dominent une grande partie du marché, comme on le voit depuis longtemps. Pourtant, il y a place à l’amélioration ici, comme on l’a vu.

Après être arrivé entre les mains d’un constructeur qui l’a modifié avec un port USB et quelques autres améliorations, il y a une autre nouveauté. Avec le nom iPhone 13 Pro Max « Ultra », cela pourrait être la proposition que tout le monde souhaite qu’Apple lance.

En dépit d’être un smartphone extrêmement évolué, l’iPhone a encore de la place pour plusieurs améliorations. Cela s’est vu ces dernières semaines avec l’émergence de changements créés par des spectateurs qui élèvent encore la proposition d’Apple.

Cette fois, nous voyons l’iPhone 13 Pro Max « Ultra » être présenté, qui rassemble de nombreuses améliorations que beaucoup considèrent comme importantes. C’est le créateur Yang Changshun, qui a sa chaîne TikTok (Douyin en Chine), qui a créé et présenté cette nouvelle proposition. Il y a rassemblé tout ce qu’il pensait manquer à l’iPhone pour le rendre encore meilleur.

Nous devons commencer par le port USB-C, que nous espérons voir bientôt chez Apple. De plus, et parce que son retour est demandé depuis longtemps, un port audio 3,5 mm est présent, de sorte que des écouteurs avec câble peuvent être utilisés.

De plus, nous avons une batterie plus grande, ce qui double rapidement la convivialité de l’iPhone. Cela peut maintenant être utilisé pendant 2 jours sans aucun problème. Il dispose également de deux ventilateurs internes pour refroidir le smartphone Apple.

Fait intéressant, et d’après ce que vous pouvez voir, le nouvel iPhone 13 Pro Max « Ultra » parvient à battre la proposition d’Apple. Les tests effectués sur Antutu sont au-dessus des attentes, probablement en raison du meilleur refroidissement qui existe actuellement.

Bien qu’il soit très intéressant, notamment pour ce qu’il rapporte, ce n’est pas une simple modification à réaliser. Cela change beaucoup l’iPhone et demande beaucoup de travail compliqué, comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos. Pourtant, c’était certainement une proposition que beaucoup aimaient voir venir d’Apple.