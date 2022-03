Camaliot : le projet qui utilise votre smartphone Android pour améliorer les prévisions météo

Nos smartphones passent la journée à collecter des informations de leurs capteurs, qui ne sont pas toujours utilisés à d’autres fins. Il s’agit souvent d’informations utiles qui peuvent être utilisées dans de nombreux projets au service de la science.

C’est le cas du projet Camaliot, qui veut utiliser une grande partie des informations que tout smartphone Android collecte et peut mettre à disposition. Il n’utilisera que le GPS et offrira ainsi des données pour améliorer les prévisions météorologiques.

Camaliot est un projet financé par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) qui veut exploiter massivement de nombreuses informations générées par les smartphones Android. Il leur suffit de fournir des données GPS, complètement anonymisées.

L’idée de base de ce projet est d’utiliser des informations sur la communication entre le smartphone et les satellites GPS. Tous les éléments qui peuvent atténuer et retarder cette communication peuvent être utilisés pour déterminer la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère et ainsi améliorer les prévisions météorologiques.

C’est grâce à l’application Android dédiée à Camaliot que les utilisateurs pourront apporter toutes les informations essentielles. Celles-ci seront collectées sur la base de données GNSS brutes qui, après traitement, seront utilisées dans le projet.

Ce sera dans un modèle d’information partagée que tout se passera et cela dépendra du maximum d’informations et d’utilisateurs. Les créateurs du projet Camaliot espèrent que leur idée sera poussée plus loin et qu’ils pourront même améliorer les informations que le GPS offre aux utilisateurs.

Avec l’application uniquement disponible pour Android, Camaliot ne peut toujours pas être utilisé par tout le monde. La liste des smartphones est disponible et nécessite qu’ils aient au moins Android 7 présent.

Naturellement, toutes les informations recueillies par Camaliot seront gardées anonymes et n’apparaîtront pas dans les rapports finaux. Ce sera aussi un projet qui aura un retour pour les utilisateurs qui y participent. Ceux qui fourniront plus d’informations pour le projet seront en haut du tableau et pourront donc gagner des prix.