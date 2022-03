Des vagues mystérieuses à l’intérieur du Soleil ont laissé les scientifiques perplexes

Les scientifiques ont découvert une classe inédite d’ondes dans le Soleil qui se déplacent dans le sens opposé de sa rotation et voyagent si vite qu’elles défient toute explication.

La « nature encore indéterminée de ces ondes promet une nouvelle physique et une nouvelle vision de la dynamique solaire », rapporte une nouvelle étude.

Connaissons-nous peu notre Soleil ?

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Soleil. Alors que des missions comme Parker Solar Probe de la NASA nous aident à faire la lumière sur les comportements de l’étoile, les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles choses assez déconcertantes.

En fait, les chercheurs sont actuellement déconcertés par un nouveau type d’onde découvert dans l’étoile royale. De nouvelles vagues sur le Soleil n’ont jamais été observées auparavant.

Les vagues ont été repérées par hasard alors que les chercheurs parcouraient des décennies d’observations solaires.

L’équipe tentait de répondre à une toute autre question sur le Soleil lorsqu’elle a remarqué des motifs tourbillonnants à sa surface causés par ces « ondes rétrogrades à haute fréquence (HFR) », selon une étude publiée jeudi dans Nature Astronomy.

Nous n’étions pas intentionnellement à la recherche de ces ondes. L’un des plus grands mystères du Soleil est «l’énigme convective» où la théorie suggère, mais les observations ne peuvent pas trouver, l’existence de grandes cellules convectives », également appelées «cellules géantes». Nous cherchions donc dans les données les signatures de ces cellules et c’est là que nous avons découvert les ondes HFR. Au départ, nous pensions qu’il s’agissait en fait de « cellules géantes », mais nous avons ensuite exclu cette possibilité (comme indiqué dans l’article).

Chris Hanson, un investisseur de l’Université de New York à Abu Dhabi, qui a dirigé l’étude, a déclaré.

Selon l’étude, les scientifiques ont tenté de comprendre les ondes HFR comme des versions améliorées des ondes de Rossby-Haurwitz, étant donné la grande similitude de ces deux phénomènes.

L’équipe a envisagé la possibilité que les ondes aient été surchargées par des interactions avec les forces intenses du Soleil – telles que ses champs magnétiques, la gravité et la compressibilité – mais finalement ces explications ont échoué.

Chacune de ces possibilités apporterait de nouvelles connaissances sur la physique de l’intérieur du Soleil ; cependant, nous soutenons que tous ces scénarios sont peu probables. De toute évidence, il y a des ingrédients manquants ou mal contraints dans les modèles standard du Soleil, et la détermination du mécanisme responsable des modes HFR approfondira notre compréhension des intérieurs du Soleil et des étoiles.

ont déclaré Hanson et ses collègues dans l’étude.

Connaître cette énigme vous aidera à mieux connaître les autres stars

Maintenant que ces ondes mystérieuses ont été découvertes, les chercheurs prévoient de continuer à sonder leurs origines possibles.

Ils utiliseront des modèles complexes de l’intérieur énigmatique du Soleil, qui ne peuvent pas être observés directement avec des télescopes conventionnels.

Résoudre ce puzzle solaire peut clarifier un certain nombre de questions ouvertes sur la structure, la rotation et la physique du Soleil – et, par extension, d’autres étoiles.

Si nous comprenons pourquoi et comment ces ondes sont créées, nous pouvons essayer de les détecter dans d’autres étoiles. Ceci, à son tour, conduira à une nouvelle vision des structures stellaires.

Référé Hanson.