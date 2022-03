Une attaque DDoS laisse « Among Us » hors service en Europe et aux États-Unis

La guerre se déroule en Ukraine et s’éclaire sur le web. Cette fois, il s’agissait d’une attaque contre les serveurs européens et américains du jeu populaire Among Us.

Selon son développeur, Innersloth, le service sera hors ligne pendant que l’équipe travaille sur le correctif, mais cela peut prendre un certain temps. A déclaré le responsable sur Twitter.

Among Us attaqué…

Comme mentionné par le site Eurogamer, le jeu Among Us est en fait hors ligne et l’a été pendant presque tout le week-end.

La raison était une attaque DDoS sur les serveurs en Europe et en Amérique du Nord.

Le responsable s’est moqué en pointant du doigt des criminels, sur son compte Twitter :

Nous avons sabotage en cours lol. Les serveurs AN et EU reçoivent des DDoS. Le service sera hors ligne pendant que l’équipe travaille pour le réparer, mais cela peut prendre un certain temps, veuillez patienter !!!!! Excuse-moi!!!

A tweeté Innersloth sur le compte officiel au début du raid.

Compte tenu de la grande popularité de Among Us, il n’est pas étrange d’avoir été choisi comme cible d’attaques de pirates.

En 2020, le jeu a subi une attaque de spam de grande envergure qui a touché environ 5 millions de joueurs après qu’un individu nommé Eris Loris ait trouvé un moyen de pirater millions de jeux.

L’événement a provoqué beaucoup de tristesse et de frustration parmi la communauté des joueurs, avec beaucoup de colère exprimée sur Reddit contre le pirate informatique.

Le monde est différent à cause de la guerre en Ukraine. En ligne, les attaques contre les intérêts russes sont également une réalité.