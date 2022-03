Le nucléaire est indispensable pour sortir d’un monde étouffé par le CO2

Le chercheur du Campus technologique et nucléaire Eduardo Alves soutient que l’énergie nucléaire est essentielle pour garantir l’autonomie énergétique et lutter contre le changement climatique, affirmant qu’il s’agit d’une alternative propre et fiable à la combustion de combustibles fossiles.

C’est une énergie qui, en production, est « complètement propre, dans laquelle il n’y a pas d’émission de dioxyde de carbone, de poussière ou d’autres résidus dans l’atmosphère », générant cependant des résidus radioactifs du combustible consommé.

Ne pas utiliser le nucléaire… nous utilisons des combustibles fossiles

Le Portugal fait partie des pays européens qui « ne disposent pas actuellement d’autonomie énergétique, il est totalement dépendant de l’extérieur » et c’est aussi pour cela qu’il « paye l’énergie électrique la plus chère ».

Eduardo Alves affirme que « pour ne pas nuire davantage à l’environnement, nous devons immédiatement cesser de consommer des combustibles fossiles et à l’heure actuelle, 60 à 70% de l’énergie mondiale est encore produite à partir du pétrole, du charbon et du gaz ».

Les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien ne supportent pas plus de « 10% des besoins », souligne le chercheur, soulignant qu’il faut « avoir un autre moyen viable de produire de l’énergie, et maintenant ».

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, « l’Europe s’est brusquement réveillée » de ses problèmes de dépendance énergétique vis-à-vis des pays exportateurs d’énergies fossiles comme la Russie, ce qui a montré qu' »il n’existe actuellement aucune méthode de production d’énergie qui puisse, en moins d’une décennie, un système alternatif au charbon, au pétrole et au gaz ».

La Chine, premier pollueur mondial, consomme 45 % de l’électricité produite dans le monde, soit plus que l’Europe et les États-Unis réunis. Sa principale source est le charbon et il souffre également des problèmes climatiques, ils se sont donc engagés à réduire leurs émissions.

De nouvelles technologies de production et des réacteurs à la pointe de la technologie permettent d’obtenir plus d’efficacité énergétique à partir de la même quantité de combustible et de produire moins de déchets avec une durée de vie radioactive d’environ 500 ans, bien inférieure aux milliers d’années que le stockage du combustible nucléaire fait usage d’un problème reconnu et auquel il faudra trouver une solution, car il y aura toujours des déchets radioactifs.

Le chercheur estime que « dans cinq à dix ans », il serait possible d’avoir un réacteur produisant de l’énergie : « la construction est modulaire, c’est comme un ‘lego’ mais je pense que le processus d’autorisation prendrait plus de temps que la construction elle-même, car le L’Union européenne, bien qu’envisageant l’énergie nucléaire pour la transition énergétique, a imposé des exigences tellement restrictives qu’il sera difficile de toutes les remplir, d’un point de vue scientifique ».

Eduardo Alves dit que « nous avons besoin de toutes les énergies. Le nucléaire a été ignoré pendant longtemps et a les conséquences que nous voyons. N’utilisant pas le nucléaire, nous utilisons des combustibles fossiles, ce qui était compris il y a 50 ans, alors que nous n’avions pas encore été touchés ». par le changement climatique. Le nucléaire est cette énergie que nous allumons et elle est toujours là », résume-t-il.