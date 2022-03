Forspoken, une aventure pleine de magie et d’action

Anciennement connu sous le nom de Project Athia, Forspoken est l’un des gros paris de Square Enix pour cette année.

En développement chez Luminous Productions (à paraître chez Square Enix), le jeu promet une aventure pleine d’action et d’histoires à vivre. Venez découvrir un peu plus…

Initialement baptisé Project Athia, Forspoken devrait sortir plus tard cette année sur Playstation 5 et PC.

Il s’agit d’un RPG d’aventure, qui est en cours de développement par les studios japonais Luminous Productions (Final Fantasy XV), et semble être l’un des gros paris de Square Enix (son éditeur) pour cette année 2022.

Ce sera une aventure pleine de récits et d’histoires à raconter qui se déroule dans un format de monde ouvert pour l’exploration.

Le jeu combine des éléments de fantaisie avec le monde moderne sous un réseau de récits et d’histoires qui promettent de lui donner une dimension très large et complexe, où les joueurs s’immergeront. D’après ce que nous avons vu dans les bandes-annonces, le chapitre graphique de Forspoken semble être l’un de ses points forts, en raison des impressionnants graphismes photo-réalistes que nous pouvons voir.

Forspoken, une aventure magique

L’histoire de Forspoken n’est pas encore entièrement connue, mais d’après ce que l’on sait, les joueurs contrôleront Frey, une fille de New York qui, sans savoir comment ni pourquoi, se retrouve téléportée du monde réel vers un univers fantastique et magique : Athia .

Effrayée et curieuse à la fois, Frey devra retrouver le chemin de la réalité et pour cela elle devra relever plusieurs défis, en même temps elle rencontrera d’innombrables surprises.

Athia est un monde magique plein de belles choses, mais il aura aussi son côté obscur et Frey devra se battre pour se sauver. Des monstres et autres dangers se mettront en travers de votre chemin et pour les combattre, vous pourrez compter sur des capacités magiques que vous avez mystérieusement acquises lors de votre arrivée à Athia.

Tout cela parce que, à son tour, Athia est également sous une terrible menace, appelée « Break ». Une infestation dévastatrice qui corrompt tout dans son intégralité, y compris les humains et les animaux.

L’exploration jouera un rôle important dans Forspoken. Athia est un territoire vaste et plein d’obstacles naturels, Frey devra donc escalader des murs, traverser des canyons, sauter par-dessus des précipices ou courir à travers les prairies abondantes.

La dernière bande-annonce de Forspoken nous permet de voir une partie du gameplay du jeu ainsi que la façon dont Frey utilise certaines de ses capacités magiques au combat. Parmi eux on peut voir le « Storm Dart » qui lui permet d’émettre de l’énergie électrique lors des combats ou le « Eagre » qui lui permet d’ériger des barrières d’eau.

Il convient également de mentionner que la bande originale de Forspoken est rythmée par une excellente combinaison de rythmes électroniques contemporains et d’un ton fantastique composé par Bear McCreary (God of War et la série télévisée The Walking Dead) et Garry Schyman (série Bioshock), BAFTA lauréats.

Forspoken sortira sur Playstation 5 et PC (via Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store) le 11 octobre de cette année.