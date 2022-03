La Chine va investir 150 milliards de dollars pour stimuler la fabrication de puces

Compte tenu de la crise mondiale des puces que traverse le monde, la Chine a décidé d’investir 150 milliards de dollars dans la fabrication de ce composant.

Cet investissement s’accompagne d’autres qui visent à contourner le problème.

Les pénuries de puces ne sont pas nouvelles, mais elles ont pris une dimension inquiétante avec la pandémie de COVID-19 et, maintenant, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En fait, cette crise a nui à plusieurs secteurs et retardé la production de véhicules, d’appareils et autres qui dépendent de ces composants.

Pour cette raison, des pays comme les États-Unis d’Amérique investissent déjà des sommes considérables pour atténuer le problème. Cette fois, l’annonce est venue de la Chine, qui dit qu’elle dépensera plus de 150 milliards de dollars d’ici 2030 pour stimuler la production de semi-conducteurs.

La Chine est le plus grand fabricant de puces et est responsable de la production de 36 % des appareils électroniques dans le monde. En outre, il s’agit du deuxième marché de consommation d’appareils électroniques contenant des semi-conducteurs, après les États-Unis d’Amérique.

Malgré le rôle important de la Chine dans la production électronique, la production de puces n’est pas suffisante pour répondre aux besoins du pays. Cependant, avec cette prévision d’investissement du gouvernement, les 7,6 % qu’il détient sur le total des ventes mondiales de puces seront augmentés.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Intel révélait vouloir investir 80 milliards d’euros dans la fabrication de puces en Europe au cours de la prochaine décennie. Cet investissement a pour objectif d’atténuer les déséquilibres de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, qui ont provoqué la crise que nous avons suivie.

