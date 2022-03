La réalité virtuelle est-elle nocive pour vos yeux ?

Avec le Metaverse et d’autres réalités virtuelles à la hausse, les lunettes de réalité virtuelle deviennent de plus en plus populaires. Ce gadget est sur une trajectoire qui redéfinira notre vie quotidienne, tout comme Internet l’a fait. Mais cette nouvelle technologie est-elle nocive pour vos yeux ?

Découvrez aujourd’hui comment fonctionne la Réalité Virtuelle et si cela cause des problèmes pour votre vision.

Comment fonctionne la Réalité Virtuelle ?

La réalité virtuelle existe depuis les années 1960. Au début, elle n’était pas numérique et visait simplement à changer votre expérience visuelle. Cela a pris la forme de peintures panoramiques, d’expositions cinématographiques et de photographies stéréoscopiques.

Lorsque nous disons maintenant «réalité virtuelle», nous parlons d’un monde tridimensionnel, réaliste et interactif créé et vécu grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Les utilisateurs peuvent explorer et interagir avec ce monde, illusionnés qu’ils y sont physiquement et mentalement.

Un système de réalité virtuelle a généralement :

Une paire de lunettes, semblable à une visière de soudage ;

Un ordinateur ou un smartphone qui utilise un logiciel pour générer une réalité 3D ;

Un câble, généralement un câble HDMI ou USB-C, qui relie les lunettes à l’ordinateur ou au smartphone ;

Un système qui surveille les mouvements de la tête et des mains, y compris des capteurs et un retour haptique.

L’objectif principal de tout système VR est de simuler une expérience audiovisuelle virtuelle et immersive. Les lunettes de réalité virtuelle ont deux écrans qui créent un effet stéréoscopique qui donne aux utilisateurs l’illusion de profondeur. Les écrans sont ajustés par des lentilles à mise au point automatique en fonction de chaque mouvement ou position des yeux.

Et c’est bien ce qui inquiète les utilisateurs : la Réalité Virtuelle est-elle nocive pour les yeux ?

Effets possibles de la Réalité Virtuelle

De nombreuses avancées technologiques ont leurs inconvénients – les médias sociaux sont excellents pour la communication, mais ils ont un coût pour la santé mentale ; La cryptomonnaie crée des opportunités d’inclusion financière, mais c’est mauvais pour l’environnement ; La réalité virtuelle ne fait pas exception.

Étant donné que la plupart des utilisateurs de réalité virtuelle l’utilisent pendant de longues périodes, les inquiétudes sont accrues. Certains utilisateurs ont même signalé des effets secondaires négatifs après avoir utilisé la réalité virtuelle pendant une courte période.

La Réalité Virtuelle modifie notre perception normale des choses, trompant à la fois nos sens et notre cerveau. Lorsque l’œil humain essaie de voir quelque chose, les muscles ajustent leur position, puis focalisent la lentille sur l’objet.

Cela aide le cerveau à interpréter ce qu’il voit. Dans la réalité virtuelle, vos yeux sont toujours fixés sur un seul point alors que vous essayez de converger et de diverger pour des objets à différentes distances. Lorsque vous utilisez la réalité virtuelle, cette différence dans le fonctionnement de vos yeux peut causer des problèmes.

Ces problèmes incluent :

1. Fatigue oculaire ou fatigue oculaire

La fatigue oculaire ou la fatigue est une plainte courante lors de l’utilisation de lunettes VR. La principale cause en est la façon non naturelle dont le cerveau traite les images. Les humains ont naturellement un champ de vision d’environ 200 degrés, et la plupart des lunettes VR sont construites avec un champ de vision plus petit.

De plus, au lieu d’une vue réfractive large, la mise au point se fait sur un écran pixélisé très proche des yeux. Cette disparité rend plus difficile pour les yeux humains de déterminer où se trouvent les objets, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les yeux.

Cependant, la fatigue oculaire n’est normalement pas une affection grave et n’est pas susceptible de causer des dommages permanents. L’American Academy of Ophthalmology recommande de faire des pauses lors d’une séance de réalité virtuelle lorsque vous commencez à ressentir de la fatigue oculaire.

2. Vertiges

Votre équilibre est contrôlé par un système appelé le système vestibulaire – un appareil sensoriel dans votre oreille qui assure l’équilibre de votre corps. Ce système y parvient en coordonnant divers signaux sensoriels allant des mouvements de la tête aux mouvements des yeux. Mais le port de lunettes VR peut confondre ces signes.

Les lunettes VR peuvent rendre ces signaux sensoriels très déroutants, comme lorsque vos yeux vous voient darder, mais que votre tête reste immobile. Cette divergence dans les données sensorielles peut affecter l’équilibre de votre corps et vous donner des vertiges.

3. Incapacité de mouvement

La réalité virtuelle peut affecter votre mouvement de plusieurs façons, car le cerveau reçoit un stimulus indiquant que le corps bouge alors qu’il ne bouge pas.

Par exemple, un jeu de course dans votre simulation de réalité virtuelle peut faire croire à votre cerveau que vous êtes en train de courir.

Cela provoque une désorientation sensorielle car vos yeux supposent que vous courez alors que votre corps ne détecte pas ce mouvement. Les simulations de réalité virtuelle qui impliquent des mouvements rapides ou des chutes peuvent même provoquer de graves mal des transports.

4. Tremblements oculaires ou musculaires

Une longue exposition de vos yeux à des changements rapides de lumière et de mouvement peut endommager vos muscles oculaires. Dans la plupart des simulations VR, l’éclairage et les mouvements changent rapidement, ce qui oblige les muscles oculaires à s’adapter tout aussi rapidement. Une exposition prolongée à cela peut gravement endommager les muscles oculaires.

L’utilisation de la Réalité Virtuelle apporte-t-elle des bénéfices ?

Alors que la plupart des nouvelles sur la réalité virtuelle ont été négatives, il y a quelques avantages. Parmi ceux-ci:

Les lunettes VR peuvent aider les personnes atteintes d’amblyopie (yeux paresseux) à améliorer leur acuité visuelle.

La réalité virtuelle peut aider à détecter précocement les problèmes oculaires, en particulier chez les enfants, qui peuvent ensuite être traités avec des lunettes.

Cela peut aider à améliorer la coordination œil-main, en particulier dans les professions qui en ont besoin.

Cela peut être un outil d’entraînement utile pour les yeux des personnes qui ont une perception de la profondeur et une faible myopie.

La réalité virtuelle n’est pas seulement nocive, et les créateurs apportent des améliorations pour réduire les effets négatifs sur les yeux. Par exemple, les meilleures lunettes VR comportent déjà des lentilles enduites qui aident à réduire la lumière bleue et à minimiser la fatigue oculaire.

