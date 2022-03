Intel dévoile de nouvelles fonctionnalités GPU et une date de sortie pour le i9-12900KS

Tourné vers l’avenir : les équipes marketing d’Intel se mettent en quatre cette semaine avant les lancements imminents des GPU mobiles Arc Alchemist et d’un nouveau processeur phare pour ordinateur de bureau, le i9-12900KS. Ils ont mis en place une vidéo Bender pour nous donner un avant-goût d’Arc, et ça a l’air assez rapide.

La vice-présidente d’Intel, Lisa Pearce, a récemment déclaré que la société annoncerait/publierait les premiers GPU Arc Alchemist le mercredi 30 mars. L’un des ingénieurs principaux de l’équipe bleue, Bob Duffy, s’est rendu sur YouTube pour présenter les capacités du nouveau matériel à l’intérieur de Blender.

La plupart de la vidéo ne concerne pas explicitement le GPU, mais cela implique des choses intéressantes. Tout d’abord, Blender est mis à jour avec un nouveau paramètre d’accélération matérielle conçu explicitement pour les GPU Arc. Duffy a déclaré que nous pouvions nous attendre à cette fonctionnalité dans une version Q2 Blender.

De plus, bien qu’il n’y ait aucun moyen de prendre des mesures de performances spécifiques à partir de la vidéo, le GPU est assez rapide avec les rendus. Plus important encore, il fonctionne de manière fluide, sans bugs ni artefacts, ce qui est plutôt bon pour le silicium de pré-production combiné à un logiciel bêta.

Pendant ce temps, l’autre équipe marketing d’Intel tease un « nouveau membre » de la famille de processeurs de 12e génération, le Core i9-12900KS. Dans un Tweet, ils ont déclaré qu’ils le présenteraient dans certaines versions en vedette le 5 avril.

Rejoignez-nous alors que nous construisons 4 PC avec des experts de l’industrie et parlons des fonctionnalités de la famille de processeurs de 12e génération et de son nouveau membre ! « … 5 avril 2022

⌚ 12 h HP et 15 h HE

Connectez-vous ici : https://t.co/c2XGOm9PJC pic.twitter.com/Cs2Gl9oVQr — Technologie Intel (@IntelTech) 26 mars 2022

Comme son nom l’indique, le 12900KS est un 12900K regroupé. Il a les mêmes 16 cœurs et 24 threads et toutes les mêmes spécifications physiques. C’est un peu plus rapide, cependant, avec une horloge « boost de vitesse thermique améliorée » de 5,5 GHz, en hausse par rapport au boost non amélioré de 5,2 GHz du 12900K.

Newegg a accidentellement répertorié le processeur pour 799 $ la semaine dernière, 185 $ de plus que le 12900K. S’il est censé concurrencer le prochain produit phare d’AMD, le Ryzen 7 5800X3D, il serait sage qu’Intel lance le leur en premier car la puce de l’équipe rouge arriverait à environ 450 $.