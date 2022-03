Catl Ouvre La Première Usine De Batteries Neutre En Carbone

La production de batteries, ainsi que le cycle de vie restant du composant lui-même, est l’un des problèmes majeurs associés aux voitures électriques. Conscient de cela, CATL a ouvert la première usine de batteries neutre en carbone.

L’objectif est, à l’avenir, d’atteindre la neutralité carbone dans toutes ses usines.

Comme ils impliquent un large éventail de processus et de phases, il est difficile de comprendre quelles sont les alternatives les plus favorables pour l’environnement. Après tout, bien qu’elles soient présentées comme l’une des options les plus durables, l’un des principaux problèmes associés aux voitures électriques est l’impact du cycle de vie de leurs batteries sur l’environnement. De la production à la fin de vie, le chemin est encore long pour en faire un composant responsable.

Faisant quelques pas dans cette direction, le géant chinois CATL a lancé la première usine de batteries au monde qui promet d’être neutre en carbone. Et ce, bien qu’il soit situé dans un marché encore fortement dépendant du charbon, par exemple.

L’usine de Yibin n’est qu’un point de départ, et nous en tirerons parti pour atteindre la neutralité carbone dans nos installations mondiales une par une.

Dit le CATL.

L’idée de l’entreprise est d’utiliser des énergies renouvelables pour alimenter les opérations de sa nouvelle infrastructure, de réduire la consommation d’énergie et de réutiliser tous les déchets produits lors de la fabrication des batteries dans de nouveaux produits. La gestion du recyclage des déchets de CATL permet un taux de récupération de 99,3 % des matières premières, y compris des éléments tels que le nickel, le cobalt et le manganèse.

CATL a choisi la ville de Yibin, car la disponibilité de l’énergie des barrages hydroélectriques devrait couvrir 80 % des besoins de la centrale. Ce pourcentage représente une réduction d’environ 400 000 tonnes d’émissions de carbone par an.

