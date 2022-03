Les graphiques Nvidia GeForce RTX 3090 Ti peuvent être 10% plus rapides que le RTX 3090

Nvidia a annoncé sa puissante carte graphique GeForce RTX 3090 Ti en janvier. Cependant, la dernière fois que nous avons parlé de l’appareil, c’était en février pour souligner que, étrangement, la société n’avait jamais rien mentionné d’autre sur le nouveau GPU, qui est considéré comme un véritable monstre de traitement graphique.

Cependant, il semble qu’il y ait déjà des chanceux qui ont eu l’opportunité de mettre la main sur cette carte et qui ont effectué quelques tests préliminaires avec. Et d’après les résultats, il semblerait que la GeForce RTX 3090 Ti soit 10 % plus rapide que le modèle haut de gamme actuel du constructeur, la RTX 3090.

La GeForce RTX 3090 Ti devrait être 10% plus rapide que la RTX 3090

A l’heure où, heureusement, le prix des cartes graphiques commence à baisser et se rapproche de plus en plus des valeurs préconisées par les marques, quelques nouveaux équipements commencent également à apparaître pour diversifier l’offre sur ce segment.

L’un des GPU qui devrait bientôt arriver sur le marché est le puissant GeForce RTX 3090 Ti de Nvidia. Et selon les résultats des tests préliminaires obtenus via le logiciel de surveillance matérielle CapFrameX, ce GPU sera 10% plus rapide à 4K que le produit phare actuel GeForce RTX 3090.

Ces « premières impressions » ont été révélées sur le réseau social Twitter et indiquent qu’en plus de la vitesse, la carte graphique peut atteindre une fréquence de boost de 2,0 GHz et consomme également 450W d’énergie, soit 100W de plus que la RTX 3090.

D’après ce que l’on sait, Nvidia devrait lancer officiellement cette puissante nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti le 29 mars. Et la date choisie est proche du moment où son rival Intel dévoile également sa gamme de GPU Arc Alchemist au monde.