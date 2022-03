Un employé de Samsung a tenté de voler des documents sur la technologie de fonderie

L’industrie des puces est de plus en plus attrayante pour les entreprises, et nombre d’entre elles augmentent déjà leur capacité et investissent dans la construction d’usines supplémentaires dans diverses parties du monde.

Mais les nouvelles récentes liées à cette affaire s’avèrent inhabituelles et inquiétantes, puisqu’un employé de Samsung a tenté de voler des documents contenant des informations confidentielles liées à la technologie de fonderie.

Un employé de Samsung a tenté de voler des documents de fonderie

Selon les informations maintenant révélées, le National Intelligence Service (NIS) de Corée du Sud enquête sur la situation d’un employé de Samsung qui a été surpris en train de voler et de divulguer des documents contenant des informations confidentielles liées à la technologie de fonderie de l’entreprise.

En raison de la gravité de la situation, l’affaire a ensuite été confiée au NIS, et le plus important encore est de savoir qui est possiblement derrière cette tentative de vol et qui aura payé une somme millionnaire pour accéder à des informations clés sur les procédés de fabrication. de la Fonderie Samsung.

Selon le journal local Business Korea, le service de renseignement a lancé une enquête pour découvrir des faits sur le présumé « tenter de diffuser la technologie» de Samsung. Le journal ajoute que l’employé travaille dans le département fonderie du secteur Devices Solutions de la marque sud-coréenne. Et sachant que plus de 60 % des bénéfices de la marque proviennent des semi-conducteurs, pas étonnant que le confidentiel soit attractif.

Les détails indiquent que la tentative de vol a été relativement facile, car le travailleur travaillait depuis son domicile. Cet accès a été découvert grâce à un système d’enregistrement d’accès aux documents appelé GED, c’est-à-dire Gestion Electronique des Documents. Ainsi, le travailleur aura laissé une trace numérique.

Le salarié est alors « soupçonné d’avoir accédé, visionné et filmé des informations confidentielles de l’entreprise, y compris divers documents électroniques liés aux semi-conducteurs, tout en travaillant à domicile« Samsung a immédiatement contacté le NIS et signalé la situation conformément à la loi sur les technologies de protection industrielle de la Corée du Sud.